В России самый низкий уровень безработицы среди стран G20, заявил Мишустин
2026-03-13T11:19:00+03:00
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В России самый низкий уровень безработицы среди стран "большой двадцатки", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Министерства труда РФ.
"В фокусе постоянного внимания министерства находятся и вопросы занятости. Среди государств глобальной "двадцатки" в России
самый низкий уровень безработицы – чуть выше 2%", - сказал Мишустин
.
Самая низкая безработица в странах "большой двадцатки" по итогам 2025 года оказалась в России, выяснило ранее РИА Новости, изучив данные национальных статслужб. Ее показатель в декабре составил 2,2%, уменьшившись по сравнению с уровнем 2024 года на 0,1 процентного пункта.