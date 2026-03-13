Мишустин рассказал о росте числа многодетных семей в 2025 году

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Число многодетных семей в России увеличилось почти до трех миллионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Число многодетных за прошлый год — выросло практически до трех миллионов. В них воспитывается около 9,5 миллиона ребят. И их родители должны и дальше получать внимание и заботу, помощь с решением насущных вопросов", — заявил он в обращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда.
Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров ранее прогнозировал, что количество таких семей будет увеличиваться еще как минимум пять лет, это один из демографических трендов.
Мишустин также поручил оперативно внести изменения в законы, чтобы многодетные могли получать пособие при незначительном превышении доходов. По его словам, налоговую выплату для россиян с двумя и более детьми должны предоставлять без сбоев.
Премьер напомнил, что размер маткапитала после индексации составляет почти 730 тысяч рублей на первого ребенка, на двоих — более 960 тысяч.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что многодетные семьи должны стать нормой для России, их поддержка — приоритет для страны. Для этого необходимо расширять льготы и сделать так, чтобы они подтверждались автоматически.