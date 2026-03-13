Замглавы партии Орбана попал в базу "Миротворца"

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Один из заместителей главы партии "Фидес" под руководством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - Дьёрдь Балла - внесен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Парламент Венгрии на заседании 10 марта принял резолюцию против финансовой поддержки Украины и ее вступления в Евросоюз.
"Миротворец" обвиняет Баллу в якобы участии в "гуманитарной агрессии против Украины", поддержке России, а также покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.