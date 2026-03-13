Более 400 женщин и детей погибли от атак США и Израиля на Иран

ТЕГЕРАН, 13 мар - РИА Новости. Более 400 женщин и лиц моложе 18 лет погибли от атак США и Израиля на Иран, сообщило министерство здравоохранения Ирана.

По данным ведомства, не менее 2729 женщин получили ранения, не достигших 18-летнего возраста лиц - 1190 человек. Министерство также сообщило о гибели 16 сотрудников сферы здравоохранения, повреждения получили 32 кареты скорой помощи, а также 152 медицинских центра, шесть были эвакуированы.