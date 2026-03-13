Более 400 женщин и детей погибли от атак США и Израиля на Иран

ТЕГЕРАН, 13 мар - РИА Новости. Более 400 женщин и лиц моложе 18 лет погибли от атак США и Израиля на Иран, сообщило министерство здравоохранения Ирана.
По данным ведомства, не менее 2729 женщин получили ранения, не достигших 18-летнего возраста лиц - 1190 человек. Министерство также сообщило о гибели 16 сотрудников сферы здравоохранения, повреждения получили 32 кареты скорой помощи, а также 152 медицинских центра, шесть были эвакуированы.
Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек, однако эти данные не обновлялись с 7 марта. Количество же пострадавших в Иране на 10 марта составляло более 15 тысяч человек.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.