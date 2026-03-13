Мишустин отметил самоотдачу сотрудников Минтруда

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал участников расширенного заседания коллегии министерства труда РФ, в своем видеообращении глава правительства отметил самоотдачу сотрудников ведомства в работе над социальными вопросами в стране.
Приветствуя участников заседания, премьер отметил, что им предстоит подвести итоги деятельности ведомства за прошлый год. Он напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина и при участии министерства в России началась реализация обновленных национальных проектов в социальной сфере, в том числе таких, как "Кадры" и "Семья".
"Впервые был подготовлен прогноз кадровой потребности сразу на семилетний период. Были и другие трудоемкие и непростые задачи. Команда ведомства отнеслась к их выполнению с полной самоотдачей", - подчеркнул Мишустин.
"Одной из национальных целей развития президент утвердил сохранение населения, повышение благополучия людей, поддержку семьи. Для ее достижения нужны слаженные действия всего социального блока – как на федеральном уровне, так и в регионах. И в этом рассчитываю на вас. Желаю всем участникам коллегии продуктивной работы", - добавил премьер.