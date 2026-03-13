Экономиста Екатерину Журавскую* внесли в реестр иноагентов

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экономиста Екатерину Журавскую*, сообщается на сайте ведомства.

"Тринадцатого марта 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.В. Журавская*...", - говорится в сообщении.

Также в реестр внесли активиста Алексея Нестеренко*.

По информации министерства, Журавская* распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против проведения специальной военной операции на Украине, принимала участие в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов и нежелательных на территории РФ организаций. Кроме того, она отождествляла Российскую Федерацию с террористической организацией и собирала деньги для ВСУ.

По данным ведомства, Журавская* проживает за границей.

Нестеренко* в свою очередь также распространял материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, выступал против СВО. Более того, Нестеренко* содействовал сбору денег для террористической организации, осуществлял пропаганду ЛГБТ**-отношений. Также он взаимодействует с нежелательными в РФ организациями. Он проживает за пределами РФ.

*Лицо, признанное иноагентом, экстремистом и террористом на территории РФ