Экономиста Екатерину Журавскую* внесли в реестр иноагентов
Экономиста Екатерину Журавскую* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 13.03.2026
Экономиста Екатерину Журавскую* внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экономиста Екатерину Журавскую*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T17:20:00+03:00
2026-03-13T17:20:00+03:00
2026-03-13T17:58:00+03:00
россия, украина, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Экономиста Екатерину Журавскую* внесли в реестр иноагентов
Минюст: экономист Екатерина Журавская внесена в реестр иноагентов
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экономиста Екатерину Журавскую*, сообщается на сайте ведомства.
"Тринадцатого марта 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.В. Журавская*...", - говорится в сообщении.
Также в реестр внесли активиста Алексея Нестеренко*.
По информации министерства, Журавская* распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против проведения специальной военной операции на Украине, принимала участие в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов и нежелательных на территории РФ организаций. Кроме того, она отождествляла Российскую Федерацию с террористической организацией и собирала деньги для ВСУ.
По данным ведомства, Журавская* проживает за границей.
Нестеренко* в свою очередь также распространял материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, выступал против СВО. Более того, Нестеренко* содействовал сбору денег для террористической организации, осуществлял пропаганду ЛГБТ**-отношений. Также он взаимодействует с нежелательными в РФ организациями. Он проживает за пределами РФ.
*Лицо, признанное иноагентом, экстремистом и террористом на территории РФ
**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ