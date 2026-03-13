Рейтинг@Mail.ru
В Лампедузе заявили, что Arctic Metagaz дрейфует в сторону Мальты - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/metagaz-2080538689.html
В Лампедузе заявили, что Arctic Metagaz дрейфует в сторону Мальты
В Лампедузе заявили, что Arctic Metagaz дрейфует в сторону Мальты - РИА Новости, 13.03.2026
В Лампедузе заявили, что Arctic Metagaz дрейфует в сторону Мальты
Российский газовоз Arctic Metagaz, который был атакован 3 марта в Средиземном море безэкипажными катерами Украины, находится в международных водах и дрейфует в... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T17:22:00+03:00
2026-03-13T17:22:00+03:00
в мире
мальта
лампедуза
средиземное море
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080375370_3:0:606:339_1920x0_80_0_0_7b7cec86e88f1a0104e80660ad8792a5.png
https://ria.ru/20260304/putin-2078585289.html
https://ria.ru/20260311/mid-2080018223.html
мальта
лампедуза
средиземное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080375370_133:0:585:339_1920x0_80_0_0_46acf75c29d037bfc95f765934371995.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мальта, лампедуза, средиземное море, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Мальта, Лампедуза, Средиземное море, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Лампедузе заявили, что Arctic Metagaz дрейфует в сторону Мальты

Российский газовоз Arctic Metagaz дрейфует у итальянского острова Лампедуза

© Фото : Аккаунт Tg1 в соцсети XРоссийский танкер дрейфует в районе итальянского острова Лампедуза
Российский танкер дрейфует в районе итальянского острова Лампедуза - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Фото : Аккаунт Tg1 в соцсети X
Российский танкер дрейфует в районе итальянского острова Лампедуза
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 13 мар – РИА Новости. Российский газовоз Arctic Metagaz, который был атакован 3 марта в Средиземном море безэкипажными катерами Украины, находится в международных водах и дрейфует в направлении Мальты, сообщил РИА Новости мэр итальянского города Лампедуза Филиппо Маннино.
Накануне вечером новостная передача TG1 первого канала итальянской телерадиокомпании Rai в своих соцсетях написала, что в районе итальянской Лампедузы к югу от Сицилии дрейфует российский танкер. Комментируя информацию открытых сервисов, отслеживающих морской трафик, мэр Лампедузы заявил, что в сообщении Rai1 речь шла именно о Arctic Metagaz.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
4 марта, 20:25
"Судно находится в международных водах, ближе к Мальте, чем к Лампедузе", - сказал Маннино, руководящий муниципалитетами островов Лампедуза и Линоза.
По его словам, газовоз находится к западу от Мальты. Его сопровождают корабли технических служб, следящих за угрозой для окружающей среды. "На море сейчас северный ветер, поэтому судно дрейфует в сторону Мальты. Оно находится в 50 морских милях, то 80-90 километрах от берега", - заявил Маннино.
Как сообщал 3 марта Минтранс РФ, российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Все 30 членов экипажа были спасены.
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
МИД назвал нападение на газовоз грубым нарушением международного права
11 марта, 17:07
 
В миреМальтаЛампедузаСредиземное мореВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала