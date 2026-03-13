В Лампедузе заявили, что Arctic Metagaz дрейфует в сторону Мальты

РИМ, 13 мар – РИА Новости. Российский газовоз Arctic Metagaz, который был атакован 3 марта в Средиземном море безэкипажными катерами Украины, находится в международных водах и дрейфует в направлении Мальты, сообщил РИА Новости мэр итальянского города Лампедуза Филиппо Маннино.
Накануне вечером новостная передача TG1 первого канала итальянской телерадиокомпании Rai в своих соцсетях написала, что в районе итальянской Лампедузы к югу от Сицилии дрейфует российский танкер. Комментируя информацию открытых сервисов, отслеживающих морской трафик, мэр Лампедузы заявил, что в сообщении Rai1 речь шла именно о Arctic Metagaz.
"Судно находится в международных водах, ближе к Мальте, чем к Лампедузе", - сказал Маннино, руководящий муниципалитетами островов Лампедуза и Линоза.
По его словам, газовоз находится к западу от Мальты. Его сопровождают корабли технических служб, следящих за угрозой для окружающей среды. "На море сейчас северный ветер, поэтому судно дрейфует в сторону Мальты. Оно находится в 50 морских милях, то 80-90 километрах от берега", - заявил Маннино.
Как сообщал 3 марта Минтранс РФ, российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Все 30 членов экипажа были спасены.