В Лампедузе заявили, что Arctic Metagaz дрейфует в сторону Мальты

РИМ, 13 мар – РИА Новости. Российский газовоз Arctic Metagaz, который был атакован 3 марта в Средиземном море безэкипажными катерами Украины, находится в международных водах и дрейфует в направлении Мальты, сообщил РИА Новости мэр итальянского города Лампедуза Филиппо Маннино.

По его словам, газовоз находится к западу от Мальты. Его сопровождают корабли технических служб, следящих за угрозой для окружающей среды. "На море сейчас северный ветер, поэтому судно дрейфует в сторону Мальты. Оно находится в 50 морских милях, то 80-90 километрах от берега", - заявил Маннино.