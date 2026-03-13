В Челябинском зоопарке проснулись медведи

ЧЕЛЯБИНСК, 13 мар - РИА Новости. Медведи, проживающие в зоопарке Челябинка, вышли из спячки, сообщили РИА Новости в зоопарке.

"Вчера у нас официально проснулись бурые медведи. Медведи у нас просыпаются обычно в первой половине марта. Обычно при устойчивой плюсовой температуре начинают выходить из берлоги", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что около двух лет назад один из медведей - Малыш - проснулся в конце февраля.

По данным зоопарка, проснувшийся медведь Малыш вышел из своего вольера, огляделся, ничего не понял и решил, что начать чесаться – определенно лучшая идея.