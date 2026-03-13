"Об этом мало говорят". С чем столкнулись матери в России

Палата с боксом для детей, рожденных раньше срока

Палата с боксом для детей, рожденных раньше срока

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Анастасия Савенкова. Рождение ребенка кардинально меняет жизнь женщины. Но не всегда эти перемены радостные. Порой молодая мать перестает контролировать себя. В результате может произойти непоправимое — причинение вреда младенцу. Почему такое случается и какое наказание за это грозит — в материале РИА Новости.

Привилегированное преступление

В июле прошлого года 16-летняя жительница Омска родила здорового мальчика в одной из гостиниц города, а затем задушила его, положила в пакет и оставила в мусорном ведре. Тело обнаружила горничная во время уборки. Суд приговорил детоубийцу всего к полутора годам лишения свободы.

В октябре в Алтайском крае 17-летняя родила дома и тут же зарезала ребенка канцелярским ножом. Наказание — два года в воспитательной колонии.

В сентябре в Красноярском крае 18-летняя разрешилась от бремени в общежитии и утопила новорожденного. Тело в пакете выбросила в мусорный контейнер. Приговор — полтора года тюрьмы.

В Свердловской области 20-летняя убила двухмесячную дочь. Но в этом случае следователи доказали умышленное причинение вреда. Вердикт: девять лет.

И это лишь малая часть подобных преступлений. Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в 2022-м озвучила статистику: 80 убийств детей родителями за год. Новых данных пока нет.

По российским законам убийство новорожденного матерью считается привилегированным преступлением (статья 106 УК). Это означает, что суд имеет право назначить более мягкое наказание.

"Не потому, что жизнь ребенка оценивается иначе, а потому что учитывается психоэмоциональное состояние женщины в период родов и после них, — объясняет РИА Новости юрист Елена Шилина. — Судьи принимают во внимание возможность сильного стресса, психотравмы и расстройства психики".

Не представляю какого это, когда помощи нет

Что такое послеродовой стресс, ощутила на себе Яна Дозорова — мать двух малышей.

С появлением первенца она поняла, как сильно изменилась. Но вместо радости испытала страх ответственности.

"В нашей семье уход за ребенком и все домашние обязанности — на женщинах. Мужу надо высыпаться, он же работает", — объясняет собеседница РИА Новости.

Беспокойные ночи и постоянный стресс привели к бессоннице. Бывало, не могла заснуть десять дней подряд. Организм дал сбой, возникла послеродовая депрессия.

Яна вспоминает: "Казалось, жизнь закончена. Как раньше уже никогда не будет. Хотелось постоянно рыдать. Я была связана по рукам и ногам".

Так продолжалось полгода, затем полегчало. Помогли близкие. И муж стал больше времени уделять детям.

"Не представляю, как это, когда помощи нет вовсе. Женщина одна не справится. Супруги должны разделять обязанности по уходу за ребенком", — подчеркивает молодая мать.

Так же считает и председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Самое печальное, что может произойти, — это когда послеродовая депрессия сказывается на отношении матери к ребенку. В случае трагедии в первую очередь виноваты родственники и близкие люди, которые не оказали должного внимания женщине", — отметила депутат в беседе с РИА Новости.

По ее мнению, государству не нужно вмешиваться, когда рядом есть муж и другие родственники. Эта тема — личная. Если врач, который ведет беременность женщины, на приемах замечает странности в поведении, надо сообщить об этом близким. А те решат, стоит ли обращаться к психиатру и другим специалистам.

При трагедии на фоне нестабильного состояния матери универсального приговора нет, добавила Останина.

"И это хорошо, — уточнила она. — Потому что каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке".

Возникали страшные мысли

По данным Всемирной организации здравоохранения, 13 процентов женщин сталкиваются с послеродовой депрессией, до 50 процентов таких случаев не диагностируются, и 75 процентов молодых матерей не получают своевременную помощь.

Женщины неохотно признаются в подобных проблемах. Лишь некоторые анонимно делятся переживаниями в социальных сетях.

"Я желала смерти своему ребенку, — пишет в анонимной группе молодая мать. — Это была запланированная беременность, мы готовились морально, физически и финансово. Но рождение ребенка застало меня врасплох. Я полностью подчинялась воле одного маленького человечка. Меня бесило, что я не принадлежу себе, что у меня нет личного времени. Возникали страшные мысли".

Клинический психолог СПб ГБУЗ "Женская консультация № 22" Айтен Газиева объяснила, что такое состояние — серьезный сигнал о необходимости профессиональной помощи.

"После родов происходит резкий гормональный спад. Это влияет на нервную систему и настроение. Плюс хронический недосып. Постоянные ночные пробуждения истощают психику, усиливают тревожность и ослабляют способность женщины справляться со стрессом. Если молодая мать остается с ребенком одна, без поддержки семьи и партнера, эмоциональная нагрузка возрастает в разы", — говорит психолог.

И перечисляет симптомы послеродовой депрессии: общая подавленность, продолжающаяся больше двух недель, потеря интереса к ранее любимым занятиям, включая заботу о ребенке, нарушение сна, мысли о причинении вреда себе или малышу. Если женщина заметила за собой что-то из этого, надо обратиться в женскую консультацию к акушеру-гинекологу для назначения лечения или позвонить на горячую линию по телефону доверия для женщин: 8-800-700-17-17.

Государство в силах помочь

Десять лет назад депутат Госдумы Ян Зелинский пытался добиться ужесточения наказания за убийство матерью новорожденного. Он предлагал отменить статью 106 и судить за такое преступление по основной 105-й, "Убийство".

Но Верховный суд и правительство его не поддержали.

Сейчас же Зелинский считает, что увеличение срока не приведет к снижению количества преступлений. В этом он убедился благодаря продолжительной юридической практике.

"Послеродовая депрессия действительно влияет на возможность адекватно воспринимать реальность. Наказание смягчают именно по этой причине. Бывают даже случаи, когда женщина неосознанно вредит не только ребенку, но и себе", — говорит он.

Тем не менее помощь государства необходима, добавляет Зелинский. В частности, психологическая поддержка — одиноким женщинам.