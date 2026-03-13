Эксперт рассказала, почему математика вызывает страх и отторжение у детей

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Математика чаще других предметов вызывает у детей страх и отторжение, такая реакция связана, в том числе с ранними неудачами и боязнью наказания за ошибку, а также разрывом между темпом класса и успеваемостью ребенка, рассказала методист по математике "Онлайн-школы № 1" Мария Пудлич.

"Удивительно, но именно этот предмет чаще других вызывает у детей страх и отторжение... боязнь математики - явление не редкое. Страх буквально "съедает" рабочую память, которая нужна для решения задач", - пишет информационный портал РИАМО , ссылаясь на Пудлич.

По данным Института возрастной физиологии РАО, 47% школьников 5-11 классов не испытывают тревожности по отношению к предмету, у 28,5% детей отмечается средний уровень тревоги, у 24,5% она выражена максимально ярко.

"Откуда это берется? Ранние неудачи и страх наказания за ошибку, транслируемая родителями установка "у нас вся семья гуманитариев", разрыв между темпом класса и успеваемостью ребенка. Все это не просто порождает опасение, это формирует неприязнь", - сказала эксперт.

Пудлич также уточнила, что математическое развитие ребенка - не врожденный талант, а постепенное изучение специфических для науки способов действий. И если окружающие поддерживают, то предмет становится интересным, а не пугающим. Чтобы снизить тревожность, важно не натаскивать и не принуждать, а создавать ситуации, в которых интересно считать.