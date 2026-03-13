Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, почему математика вызывает страх и отторжение у детей - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/matematika-2080570505.html
Эксперт рассказала, почему математика вызывает страх и отторжение у детей
Эксперт рассказала, почему математика вызывает страх и отторжение у детей - РИА Новости, 13.03.2026
Эксперт рассказала, почему математика вызывает страх и отторжение у детей
Математика чаще других предметов вызывает у детей страх и отторжение, такая реакция связана, в том числе с ранними неудачами и боязнью наказания за ошибку, а... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T19:15:00+03:00
2026-03-13T19:15:00+03:00
общество
школа
образование
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18325/27/183252781_0:205:3933:2417_1920x0_80_0_0_826f8d934a71e727a2d34e80477269a5.jpg
https://ria.ru/20260228/zadanie-2077327113.html
https://ria.ru/20260219/deti-2075537517.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18325/27/183252781_219:0:3715:2622_1920x0_80_0_0_62816bd41779674beb7c5c370040dbbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, школа, образование, образование - общество
Общество, Школа, Образование, Образование - Общество
Эксперт рассказала, почему математика вызывает страх и отторжение у детей

Методист Мария Пудлич: дети боятся математики из-за страха наказания за ошибку

© РИА Новости / Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкУрок алгебры
Урок алгебры - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Перейти в медиабанк
Урок алгебры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Математика чаще других предметов вызывает у детей страх и отторжение, такая реакция связана, в том числе с ранними неудачами и боязнью наказания за ошибку, а также разрывом между темпом класса и успеваемостью ребенка, рассказала методист по математике "Онлайн-школы № 1" Мария Пудлич.
"Удивительно, но именно этот предмет чаще других вызывает у детей страх и отторжение... боязнь математики - явление не редкое. Страх буквально "съедает" рабочую память, которая нужна для решения задач", - пишет информационный портал РИАМО, ссылаясь на Пудлич.
По данным Института возрастной физиологии РАО, 47% школьников 5-11 классов не испытывают тревожности по отношению к предмету, у 28,5% детей отмечается средний уровень тревоги, у 24,5% она выражена максимально ярко.
"Откуда это берется? Ранние неудачи и страх наказания за ошибку, транслируемая родителями установка "у нас вся семья гуманитариев", разрыв между темпом класса и успеваемостью ребенка. Все это не просто порождает опасение, это формирует неприязнь", - сказала эксперт.
Пудлич также уточнила, что математическое развитие ребенка - не врожденный талант, а постепенное изучение специфических для науки способов действий. И если окружающие поддерживают, то предмет становится интересным, а не пугающим. Чтобы снизить тревожность, важно не натаскивать и не принуждать, а создавать ситуации, в которых интересно считать.
"Математика не про счет, она про понимание смысла. Лучший способ привить ребенку любовь к математике - наполнить ее удивительными открытиями... Математика - это не школьный предмет. Это способ думать", - заключила эксперт.
ОбществоШколаОбразованиеОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала