"Клоуны!" Французы набросились на Макрона после встречи с Зеленским

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают встречу президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским.
"Лицемерие европейских лидеров за гранью возможного: они подстрекают Украину продолжать конфликт, в то время как инфраструктура страны разрушается, демографический спад ужасающий, происходит принудительная мобилизация, тотальная цензура и запрет на выезд из страны. И все это в надежде ослабить Россию", — обрушился с критикой другой.
"Пусть едет на Украину и примет участие в их выборах. Там любят клоунов", — добавил третий.
"Если все так дальше и пойдет, Зеленскому стоит поселиться в Елисейском дворце", —резюмировал еще один читатель.
Ранее 13 марта агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова сообщило, что глава киевского режима уже прибыл в столицу Франции для встречи с президентом республики Эммануэлем Макроном.
