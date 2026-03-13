16:18 13.03.2026 (обновлено: 16:22 13.03.2026)
Макрон призвал обеспечить прозрачность на нефтепроводе "Дружба"
Макрон призвал обеспечить прозрачность на нефтепроводе "Дружба"
Расследование произошедшего на нефтепроводе "Дружба" должно быть прозрачным, а ремонтные работы должны быть выполнены как можно быстрее, заявил президент... РИА Новости, 13.03.2026
Макрон призвал обеспечить полную прозрачность на нефтепроводе "Дружба"

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 мар – РИА Новости. Расследование произошедшего на нефтепроводе "Дружба" должно быть прозрачным, а ремонтные работы должны быть выполнены как можно быстрее, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Я обсуждал произошедшее на нефтепроводе "Дружба" с моим коллегами, прибывшими в Париж на саммит по атомной энергетике... Важно обеспечить полную прозрачность и выполнить работы как можно быстрее. Думаю, необходимо умиротворить дискуссии", - сказал он на пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Во Франции раскрыли, что сегодня случилось на встрече Зеленского и Макрона
Вчера, 15:04
 
