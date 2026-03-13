16:37 13.03.2026
США пытаются выйти из военного конфликта с Ираном, считает Лукашенко
МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что США пытаются выйти из военного конфликта с Ираном.
В беседе с журналистами президент сказал, что сейчас в конфликте США, Израиля с Ираном относительное затишье. "И вопрос такой: что делать? (Президент США Дональд – ред.) Трамп говорит: "Да что, мы тут уже разбомбили, нам там делать нечего". Это уже попытка выйти из этой ситуации. И Дональд Трамп тут прав. Это самый лучший вариант. Пускай скажут, что они там уже все разбомбили. Но выйти (из конфликта – ред.). Потому что дальше будет хуже", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии также посоветовал США отпустить захваченного ранее венесуэльского лидера Николаса Мадуро и заявил о готовности содействовать решению проблемы. "Отпустить Мадуро или найти какой-то выход дипломатический. Если надо, мы готовы помочь в этом плане, они нас в это ввязали", - сказал Лукашенко.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
