15:25 13.03.2026
Лукашенко пообещал жесткую реакцию на попытки смены власти через беспорядки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на возможные попытки сменить в республике власть через организацию беспорядков последует жесткая реакция. РИА Новости, 13.03.2026
В мире, Белоруссия, Польша, Литва, Александр Лукашенко
Лукашенко: на попытки смены власти в Белоруссии последует жесткая реакция

МИНСК, 13 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на возможные попытки сменить в республике власть через организацию беспорядков последует жесткая реакция.
"Если кто-то попробует повторить 2020 год (речь о протестах оппозиции после президентских выборах – ред.), а там мы все с вами хлебнули в 2020 году, - реакция будет жесточайшей. Скажу больше: не глядя ни на какие законы. Я буду на это жесточайше реагировать", - сказал глава государства в пятницу во время общения с журналистами в ходе поездки в Дрибинский район Могилевской области. Его слова приводит агентство Белта.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Ряд представителей белорусской оппозиции, выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, и оттуда ведут свою деятельность.
