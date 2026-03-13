Участники атаки на Иран не добились своих целей, считает Лукашенко

МИНСК, 13 мар – РИА Новости. Участники военной атаки на Иран не добились своих целей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Что получилось? А ничего. Я знаю, что они хотели. Это 4-5 пунктов, начиная от свержения власти и заканчивая бомбежками ядерных объектов, отказа от ядерного оружия. Ничего не получилось", - сказал глава государства в пятницу во время общения с журналистами в ходе поездки в Дрибинский район Могилевской области. Его слова приводит агентство Белта.

"Иран - это огромная страна, горные массивы. Они много прорыли тоннелей и спрятали. Ни одно оружие не достанет. Это должны были израильтяне просчитать и выложить (президенту США Дональду – ред.) Трампу: "Вот такая ситуация, что будем делать?" Приехали, ружье в руки, вперед", - продолжил президент Белоруссии

Лукашенко добавил, что Минск занял "аккуратную взвешенную позицию" по ситуации вокруг Ирана . "Человеческую. С Ираном у нас были добрые отношения… Разбомбили страну. Древняя страна. Очень духовитые люди, мусульмане. Началась война. Вы видели, я встречался с послом (Ирана – ред.). Мы должны были по-человечески поступить. Поступили", - подчеркнул он.

Президент указал, что Белоруссия не ввязывается в конфликт вокруг Ирана. "Мы не ввязываемся в эту войну. Я не хочу навязать своей стране какие-то проблемы. Там американцы с евреями уже столько себе проблем создали...", - заявил белорусский президент. Лукашенко напомнил, что ранее Израиль "разбомбил сектор Газа". "Детей, все перемешали, там ничего живого нет", - подчеркнул он.

Лукашенко подчеркнул, что атака на Иран сплотила народ этой страны, несмотря на те или иные политические противоречия. "Когда убили Али Хаменеи, там народ вообще - это же духовитые мусульмане - они объединились, и там уже и оппозиции нет", - сказал Лукашенко, отметив также, что американцы и израильтяне ни один объект не достали, и подстегнули процесс обогащения урана. "Только хуже сделали", - заявил президент Белоруссии.