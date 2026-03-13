Участники атаки на Иран не добились своих целей, считает Лукашенко

МИНСК, 13 мар – РИА Новости. Участники военной атаки на Иран не добились своих целей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Что получилось? А ничего. Я знаю, что они хотели. Это 4-5 пунктов, начиная от свержения власти и заканчивая бомбежками ядерных объектов, отказа от ядерного оружия. Ничего не получилось", - сказал глава государства в пятницу во время общения с журналистами в ходе поездки в Дрибинский район Могилевской области. Его слова приводит агентство Белта.
"Иран - это огромная страна, горные массивы. Они много прорыли тоннелей и спрятали. Ни одно оружие не достанет. Это должны были израильтяне просчитать и выложить (президенту США Дональду – ред.) Трампу: "Вот такая ситуация, что будем делать?" Приехали, ружье в руки, вперед", - продолжил президент Белоруссии.
Лукашенко добавил, что Минск занял "аккуратную взвешенную позицию" по ситуации вокруг Ирана. "Человеческую. С Ираном у нас были добрые отношения… Разбомбили страну. Древняя страна. Очень духовитые люди, мусульмане. Началась война. Вы видели, я встречался с послом (Ирана – ред.). Мы должны были по-человечески поступить. Поступили", - подчеркнул он.
Президент указал, что Белоруссия не ввязывается в конфликт вокруг Ирана. "Мы не ввязываемся в эту войну. Я не хочу навязать своей стране какие-то проблемы. Там американцы с евреями уже столько себе проблем создали...", - заявил белорусский президент. Лукашенко напомнил, что ранее Израиль "разбомбил сектор Газа". "Детей, все перемешали, там ничего живого нет", - подчеркнул он.
Лукашенко подчеркнул, что атака на Иран сплотила народ этой страны, несмотря на те или иные политические противоречия. "Когда убили Али Хаменеи, там народ вообще - это же духовитые мусульмане - они объединились, и там уже и оппозиции нет", - сказал Лукашенко, отметив также, что американцы и израильтяне ни один объект не достали, и подстегнули процесс обогащения урана. "Только хуже сделали", - заявил президент Белоруссии.
Он также рассказал, что Иран обращался к Белоруссии по вопросам гуманитарного характера. "Я им говорю: "Пожалуйста". Главное, говорю, накормить людей. Еще только начало было. Оказался прав. Наша человеческая позиция. Мы были под санкциями вместе с ними и есть", - сказал Лукашенко.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.