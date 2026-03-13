17:17 13.03.2026
Ливан не получил ответа от Израиля на предложение о переговорах
Ливанский президент Джозеф Аун уведомил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о предложении Ливана Израилю начать переговоры о прекращении конфликта,... РИА Новости, 13.03.2026
в мире, ливан, бейрут, израиль, джозеф аун, антониу гутерреш, оон, военная операция сша и израиля против ирана
Израиль не ответил на предложение Ливана о переговорах для прекращения конфликта

Израильские военные. Архивное фото
БЕЙРУТ, 13 мар - РИА Новости. Ливанский президент Джозеф Аун уведомил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о предложении Ливана Израилю начать переговоры о прекращении конфликта, отметив что ответа от израильской стороны не поступило, говорится в заявлении пресс-службы президентского дворца.
Гутерреш ранее в пятницу сообщил, что прибыл в Бейрут, чтобы выразить солидарность народу Ливана на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
"Продолжение израильских атак повлияет на стабильность во всём регионе. Я выразил готовность к переговорам, однако до сих пор не получил ответа от другой стороны. Мы рассчитываем на поддержку международного сообщества для Ливана на этом сложном этапе", - приводит слова Ауна пресс-служба.
Ливанский лидер отметил, что необходимо прекратить израильские атаки на Ливан и добиться прекращения огня, чтобы перейти к обсуждению следующих шагов в рамках инициативы, которую выдвинул Бейрут.
"Необходимо уделить внимание делам перемещенных лиц, число которых превысило 800 тысяч человек. Мы ценим поддержку ООН и ее постоянную помощь Ливану", - добавил Аун в разговоре с Гутеррешем на встрече в Бейруте.
На месте удара по пляжу в Бейруте. 12 марта 2026
Минздрав Ливана заявил о гибели семи человек при ударе Израиля по пляжу
12 марта, 04:42
 
