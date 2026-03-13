https://ria.ru/20260313/livan-2080537085.html
Ливан не получил ответа от Израиля на предложение о переговорах
2026-03-13T17:17:00+03:00
в мире
ливан
бейрут
израиль
джозеф аун
антониу гутерреш
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_991a8b57063ba0757ce217d9781c3bdb.jpg
https://ria.ru/20260312/beyrut-2080108293.html
ливан
бейрут
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:54:2522:1945_1920x0_80_0_0_aeaa9dc86ca3c8f3a68570adc70e8a90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ливан не получил ответа от Израиля на предложение о переговорах
Израиль не ответил на предложение Ливана о переговорах для прекращения конфликта
БЕЙРУТ, 13 мар - РИА Новости. Ливанский президент Джозеф Аун уведомил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о предложении Ливана Израилю начать переговоры о прекращении конфликта, отметив что ответа от израильской стороны не поступило, говорится в заявлении пресс-службы президентского дворца.
Гутерреш
ранее в пятницу сообщил, что прибыл в Бейрут
, чтобы выразить солидарность народу Ливана
на фоне эскалации на Ближнем Востоке
.
"Продолжение израильских атак повлияет на стабильность во всём регионе. Я выразил готовность к переговорам, однако до сих пор не получил ответа от другой стороны. Мы рассчитываем на поддержку международного сообщества для Ливана на этом сложном этапе", - приводит слова Ауна пресс-служба.
Ливанский лидер отметил, что необходимо прекратить израильские атаки на Ливан и добиться прекращения огня, чтобы перейти к обсуждению следующих шагов в рамках инициативы, которую выдвинул Бейрут.
"Необходимо уделить внимание делам перемещенных лиц, число которых превысило 800 тысяч человек. Мы ценим поддержку ООН
и ее постоянную помощь Ливану", - добавил Аун
в разговоре с Гутеррешем на встрече в Бейруте.