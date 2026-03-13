Ливан не получил ответа от Израиля на предложение о переговорах

БЕЙРУТ, 13 мар - РИА Новости. Ливанский президент Джозеф Аун уведомил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о предложении Ливана Израилю начать переговоры о прекращении конфликта, отметив что ответа от израильской стороны не поступило, говорится в заявлении пресс-службы президентского дворца.

"Продолжение израильских атак повлияет на стабильность во всём регионе. Я выразил готовность к переговорам, однако до сих пор не получил ответа от другой стороны. Мы рассчитываем на поддержку международного сообщества для Ливана на этом сложном этапе", - приводит слова Ауна пресс-служба.