17:00 13.03.2026 (обновлено: 17:01 13.03.2026)
Над Бейрутом сбросили листовки с призывом разоружить "Хезболлу"
В мире, Бейрут, Ливан, Иран, Али Хаменеи, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВиды южной части пригорода Бейрута
Виды южной части пригорода Бейрута . Архивное фото
БЕЙРУТ, 13 мар - РИА Новости. Израильские самолеты сбросили на центральные районы Бейрута листовки с призывом к населению содействовать в разоружении движения "Хезболлах", передает корреспондент РИА Новости.
Листовки были сброшены над большей частью районов в центре города и районов, прилегающих к южному пригороду Бейрута.
"Новая реальность в Ливане. Ливанцы, в интересах всех, чтобы эти страницы были пусты. Поэтому вам надо разоружить "Хезболлах" - щит Ирана. Ливанцы, это ваше решение, а не других. Ваша земля принадлежит вам, не отказывайтесь от нее в пользу Ирана", - написано на листовке.
Далее на листовке предлагается отсканировать QR код при желании оказать содействие израильской разведывательной службе, которая на листовке именуется "подразделением 504".
В ночь на 2 марта "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана.
Бойцы ливанского движения Хезболлах нанесли ракетные удары по израильским базам
ЦАХАЛ заявила о крупнейшей атаке со стороны "Хезболлы"
12 марта, 13:51
 
