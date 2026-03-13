Россия сделает все, чтобы АЭС "Бушер" работала штатно, заявил Лихачев

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы первый блок АЭС "Бушер" в Иране работал штатно и чтобы строительство новых блоков возобновилось, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев журналистам по итогам прошедших в Москве межведомственных консультаций РФ - МАГАТЭ.