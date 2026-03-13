Лихачев: Россия не видела доказательств разработки Ираном ядерного оружия

"...Мы со своей стороны всегда ориентировались только на официальные доклады стран с которыми мы сотрудничаем. У нас многогранные отношения с иранской атомной промышленностью, и поэтому можем заявить, что Россия никогда не видела каких-либо подтверждений разработки Ираном ядерного оружия", - сказал глава "Росатома".