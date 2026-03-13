Рейтинг@Mail.ru
Подруга Лерчек рассказала о ее настрое перед курсом химиотерапии - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/lerchek-2080434141.html
Подруга Лерчек рассказала о ее настрое перед курсом химиотерапии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858429755_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_0881ad1232755143cac03ba8d5414033.jpg
https://ria.ru/20260312/milonov-2080260918.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858429755_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_eef7aa8ac5c68ba59361a9289f26c244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Близкая подруга блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Кристина Дудкова рассказала РИА Новости о позитивном настрое блогера перед курсом лечения рака желудка четвертой стадии.
"У нее максимально позитивный настрой, она верит в лучшее, в чудо, которое случается. Мы все верим в самое лучшее. Вся семья с таким настроем. Нет тех, кто думает о каких-то плохих исходах. Это не на словах, это на действиях и деле видно. Все на позитиве, все на заряде. И мне кажется, что с таким настроем можно победить этот ужас", - заявила РИА Новости Дудкова.
Врачи обнаружили у находящейся под домашним арестом блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких.
Блогер 24 февраля родила четвертого ребенка от тренера по танцам аргентинца Луиса Сквиччиарини. На следующий день после выписки она была госпитализирована в онкологическую реанимацию.
В пятницу врачи начали проведение курса химиотерапии с блогером.
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Милонов призвал проявить милосердие к блогеру Лерчек
12 марта, 16:19
 
Валерия ЧекалинаЗдоровье - ОбществоБлогер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала