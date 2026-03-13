https://ria.ru/20260313/lerchek-2080434141.html
Подруга Лерчек рассказала о ее настрое перед курсом химиотерапии
Близкая подруга блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Кристина Дудкова рассказала РИА Новости о позитивном настрое блогера перед курсом лечения рака желудка... РИА Новости, 13.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858429755_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_0881ad1232755143cac03ba8d5414033.jpg
https://ria.ru/20260312/milonov-2080260918.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858429755_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_eef7aa8ac5c68ba59361a9289f26c244.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Близкая подруга блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Кристина Дудкова рассказала РИА Новости о позитивном настрое блогера перед курсом лечения рака желудка четвертой стадии.
"У нее максимально позитивный настрой, она верит в лучшее, в чудо, которое случается. Мы все верим в самое лучшее. Вся семья с таким настроем. Нет тех, кто думает о каких-то плохих исходах. Это не на словах, это на действиях и деле видно. Все на позитиве, все на заряде. И мне кажется, что с таким настроем можно победить этот ужас", - заявила РИА Новости Дудкова.
Врачи обнаружили у находящейся под домашним арестом блогера Лерчек (Валерии Чекалиной
) рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких.
Блогер 24 февраля родила четвертого ребенка от тренера по танцам аргентинца Луиса Сквиччиарини. На следующий день после выписки она была госпитализирована в онкологическую реанимацию.
В пятницу врачи начали проведение курса химиотерапии с блогером.