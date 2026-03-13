В Брянске продолжаются поиски ребенка, провалившегося под лед в январе

ТУЛА, 13 мар – РИА Новости. Волонтеры продолжают с помощью эхолотов и подводных дронов исследовать акваторию реки Десна в Брянске в поисках провалившегося под лед в январе ребенка, сообщил региональный поисковый отряд "Лиза Алерт" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"По мере освобождения реки ото льда специалисты водного направления "Лиза Алерт" продолжают исследовать акваторию на лодках, используя эхолот, подводный дрон и подводные камеры. Группы добровольцев отряда проверяют береговую линию и осматривают Десну с берега", - говорится в сообщении.
Брянская городская администрация 20 января сообщила, два мальчика провалились под лед реки Десна в Бежицком районе. По сообщениям очевидцев, они катались на ватрушке с крутого берега и выскочили на полынью. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Тело одного из пропавших детей волонтеры нашли 8 февраля. Поиски второго мальчика продолжаются до сих пор.