В МЧС рассказали, при какой температуре воздуха запрещен выход на лед

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Выход на лёд водоемов при дневной температуре воздуха выше ноля градусов запрещен, перепады температуры делают лёд на водоемах крайне опасным, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

"Весенний лед из-за температурных качелей крайне опасен. Внешне он выглядит прочным, но в любой момент может проломиться под ногами", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в целях безопасности выходить на лёд водоемов при дневной температуре воздуха выше ноля градусов запрещено.