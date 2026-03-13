В МЧС рассказали, при какой температуре воздуха запрещен выход на лед
Выход на лёд водоемов при дневной температуре воздуха выше ноля градусов запрещен, перепады температуры делают лёд на водоемах крайне опасным, рассказали РИА... РИА Новости, 13.03.2026
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Выход на лёд водоемов при дневной температуре воздуха выше ноля градусов запрещен, перепады температуры делают лёд на водоемах крайне опасным, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.
"Весенний лед из-за температурных качелей крайне опасен. Внешне он выглядит прочным, но в любой момент может проломиться под ногами", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в целях безопасности выходить на лёд водоемов при дневной температуре воздуха выше ноля градусов запрещено.
"Лёд уже не прозрачный, покрыт водой, на нем не видно промоин и трещин", - подчеркнул представитель ведомства, добавив, что всегда нужно помнить номер вызова экстренных служб "112".