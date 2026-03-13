В МЧС рассказали, при какой температуре воздуха запрещен выход на лед - РИА Новости, 13.03.2026
03:17 13.03.2026
В МЧС рассказали, при какой температуре воздуха запрещен выход на лед
Дарья Буймова
В МЧС рассказали, при какой температуре воздуха запрещен выход на лед

Тонкие льдины на озере. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Выход на лёд водоемов при дневной температуре воздуха выше ноля градусов запрещен, перепады температуры делают лёд на водоемах крайне опасным, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.
"Весенний лед из-за температурных качелей крайне опасен. Внешне он выглядит прочным, но в любой момент может проломиться под ногами", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в целях безопасности выходить на лёд водоемов при дневной температуре воздуха выше ноля градусов запрещено.
"Лёд уже не прозрачный, покрыт водой, на нем не видно промоин и трещин", - подчеркнул представитель ведомства, добавив, что всегда нужно помнить номер вызова экстренных служб "112".
