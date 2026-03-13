В ОДВЗЯИ назвали дискуссию с Лавровым продуктивной

ВЕНА, 13 мар - РИА Новости. Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд назвал продуктивной дискуссию с главой МИД России Сергеем Лавровым о сотрудничестве РФ с организацией, а также заявил, что Москва играет активную роль в поддержке Договора.