Лавров подтвердил приверженность России мораторию на ядерные испытания

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил приверженность Москвы мораторию на ядерные испытания на встрече с исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом, сообщили в МИД РФ.

"Вновь была подтверждена приверженность нашей страны цели вступления Договора в силу, а также соблюдения добровольно объявленного моратория на ядерные испытания. Акцентирован обоюдный настрой на поступательное развитие сотрудничества", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.