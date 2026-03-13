На Кубе десятки тысяч человек ждут операций из-за блокады, заявил президент

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что десятки тысяч человек, среди которых много детей, вынуждены ждать медицинских операций из-за энергетической блокады острова.

"В нынешний момент десятки тысяч человек ждут, когда им сделают хирургические операции, но они не могут быть проведены из-за энергетической блокады... Большая часть из них - это дети", - заявил он в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется телеканалом RT.