Рейтинг@Mail.ru
Куба освободит 51 заключенного по договоренности с Ватиканом
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 13.03.2026 (обновлено: 04:03 13.03.2026)
Куба освободит 51 заключенного по договоренности с Ватиканом
Куба освободит 51 заключенного по договоренности с Ватиканом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/55/1548105521_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_9d37942c56cf2aca6f110b729391f00d.jpg
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/55/1548105521_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ee05413275009f726c0ba4f62502b6d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаЗдание МИДа, Гавана, Куба
Здание МИДа, Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Здание МИДа, Гавана, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости. Правительство Кубы по договоренности с Ватиканом освободит в ближайшие дни 51 заключенного, говорится в коммюнике министерства иностранных дел страны.
"В духе доброй воли, а также тесных и продолжающихся отношений между кубинским государством и Ватиканом, с которым исторически поддерживается коммуникация по процессам пересмотра дел и освобождения лиц, лишённых свободы, правительство Кубы приняло решение в ближайшие дни освободить 51 человека, приговорённого к лишению свободы", - говорится в заявлении на сайте МИД Кубы.
В документе отмечается, что все эти заключенные отбыли значительную часть наказания и демонстрировали хорошее поведение в тюрьме.
"Это суверенное решение представляет собой обычную практику в нашей системе уголовного правосудия и отражает гуманитарную традицию Революции, которая на этот раз совпадает с приближением религиозных празднований Страстной недели", - сказано в тексте.
По данным ведомства, с 2010 года на Кубе были помилованы 9905 заключенных, а за последние три года еще около 10 тысяч осужденных были освобождены благодаря различным предусмотренным законом льготам.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала