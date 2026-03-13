Куба освободит 51 заключенного по договоренности с Ватиканом

МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости. Правительство Кубы по договоренности с Ватиканом освободит в ближайшие дни 51 заключенного, говорится в Правительство Кубы по договоренности с Ватиканом освободит в ближайшие дни 51 заключенного, говорится в коммюнике министерства иностранных дел страны.

"В духе доброй воли, а также тесных и продолжающихся отношений между кубинским государством и Ватиканом , с которым исторически поддерживается коммуникация по процессам пересмотра дел и освобождения лиц, лишённых свободы, правительство Кубы приняло решение в ближайшие дни освободить 51 человека, приговорённого к лишению свободы", - говорится в заявлении на сайте МИД Кубы.

В документе отмечается, что все эти заключенные отбыли значительную часть наказания и демонстрировали хорошее поведение в тюрьме.

"Это суверенное решение представляет собой обычную практику в нашей системе уголовного правосудия и отражает гуманитарную традицию Революции, которая на этот раз совпадает с приближением религиозных празднований Страстной недели", - сказано в тексте.