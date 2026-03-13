https://ria.ru/20260313/kuba-2080379812.html
Куба освободит 51 заключенного по договоренности с Ватиканом
2026-03-13T04:02:00+03:00
в мире
куба
ватикан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/55/1548105521_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_9d37942c56cf2aca6f110b729391f00d.jpg
куба
ватикан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/55/1548105521_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ee05413275009f726c0ba4f62502b6d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости.
Правительство Кубы по договоренности с Ватиканом освободит в ближайшие дни 51 заключенного, говорится в коммюнике
министерства иностранных дел страны.
"В духе доброй воли, а также тесных и продолжающихся отношений между кубинским государством и Ватиканом
, с которым исторически поддерживается коммуникация по процессам пересмотра дел и освобождения лиц, лишённых свободы, правительство Кубы
приняло решение в ближайшие дни освободить 51 человека, приговорённого к лишению свободы", - говорится в заявлении на сайте МИД Кубы.
В документе отмечается, что все эти заключенные отбыли значительную часть наказания и демонстрировали хорошее поведение в тюрьме.
"Это суверенное решение представляет собой обычную практику в нашей системе уголовного правосудия и отражает гуманитарную традицию Революции, которая на этот раз совпадает с приближением религиозных празднований Страстной недели", - сказано в тексте.
По данным ведомства, с 2010 года на Кубе были помилованы 9905 заключенных, а за последние три года еще около 10 тысяч осужденных были освобождены благодаря различным предусмотренным законом льготам.