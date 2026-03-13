Рейтинг@Mail.ru
На Кубе рассказали о последствиях нефтяной блокады
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 13.03.2026 (обновлено: 08:01 13.03.2026)
На Кубе рассказали о последствиях нефтяной блокады
Несмотря на продолжающуюся иранскую операцию, Дональд Трамп не забывает и о Кубе, посылая однозначные сигналы: в покое Гавану не оставят. Однако планы... РИА Новости, 13.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073173172_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a348d227070213630acd605b974f3adb.jpg
https://ria.ru/20260226/kuba-2076845676.html
https://ria.ru/20260214/kuba-2074191393.html
https://ria.ru/20260130/kheyfets-2071215564.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073173172_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_df686867d051a9be5a7966593f88b31a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Дональд Трамп, Гавана, Марко Рубио, Куба
© REUTERS / Norlys PerezЗдание Национального Капитолия Кубы в Гаване
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Несмотря на продолжающуюся иранскую операцию, Дональд Трамп не забывает и о Кубе, посылая однозначные сигналы: в покое Гавану не оставят. Однако планы Вашингтона по-прежнему прикрыты завесой тайны — то ли там делают ставку на силовой вариант, то ли все же рассчитывают на сделку.

Дипломатия, поглощение или раскол изнутри

На фоне боевых действий на Ближнем Востоке кубинская проблема вроде бы отошла на второй план. Тем временем ситуация на Острове свободы из-за нефтяной блокады продолжает ухудшаться. И Трамп вспомнил о Гаване, пообещав после Ирана вплотную заняться Кубой.
Спустя несколько дней он дал повод для осторожного оптимизма: по его словам, госсекретарь Марко Рубио, американец кубинского происхождения ведет переговоры с Гаваной. И даже вскоре отправится туда. Но это еще ничего не значит.
"Может быть дружественное поглощение. А может, и нет, — сказал Трамп. — Это неважно, потому что у них осталось совсем немного денег. Там нет энергии. Они находятся в очень тяжелом гуманитарном положении".
"Вторжение неизбежно". За кого возьмутся США после Кубы
26 февраля, 12:49
В Гаване пока официально не подтвердили, что контактируют с представителями Вашингтона. Рубио тоже отмалчивается.
Хотя ему и положено заниматься мирным урегулированием, дипломатические перспективы смутные. Он ярый противник кубинского режима.
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГоссекретарь США Марко Рубио беседует с журналистами в Вашингтоне
Главными инструментом, видимо, станет принуждение Гаваны к некоей сделке. Январский пример Венесуэлы, впрочем, особых надежд не внушает.
Большинство противников режима Остров свободы давно покинули, поэтому рассчитывать на госпереворот американцам не стоит. Но они давят на энергетику Кубы, надеясь на экономический крах и массовые беспорядки.
© AP Photo / Ramon EspinosaВстреча рейса из США на взлетной полосе аэропорта в Санта-Кларе, Куба
Единство народа и власти

Конечно, общественное недовольство на острове усиливается. Так, в минувшие выходные по стране прокатилась волна так называемых касероласос, акций протеста, сопровождавшихся звоном пустых кастрюль.
Люди возмущены отключениями электричества — в ряде городов света нет по 20 часов, плохим водоснабжением (насосы ведь не работают), закрытием магазинов и общественных учреждений. Но политических лозунгов пока не выдвигают.
"Даже доллары не помогают". Что прямо сейчас происходит на Кубе
14 февраля, 08:00
"Для кубинцев, живущих на родине, несвойственно обвинять власти в проблемах, — рассказывает РИА Новости работавший в Гаване россиянин. — Те, кому что-то не нравится, стараются уехать. Те, кто остался, видят, что власти, и местные, и государственные, страдают от внешнего давления так же, как и обычные люди".
Сейчас абсолютное большинство торговых точек на Кубе закрыто, не работают учебные заведения, а все оставшиеся у государства ресурсы брошены на поддержание хоть какого-то функционирования жизненно важных служб.
© AP Photo / Ramon EspinosaЛюди заправляются на АЗС в Гаване, Куба
"Люди делятся припасами, дровами, зовут в гости родственников из тех городов, где ситуация хуже. В общем, стараются помогать друг другу. Я знаю тех, кто тратил последний бензин, чтобы довезти немощного соседа до медицинского пункта, — говорит кубинец Ансельмо. — Это лишь усиливает недовольство американской агрессией. Конечно, есть мнение, что надо идти на соглашение, но, если это случится, американцам здесь никто уже не будет рад. Даже тем, кто готов платить".
Один из проектов соглашения, о котором сообщают американские СМИ, подразумевает в числе прочего как раз "облегчение" въезда на Кубу граждан США. Хотя собеседники РИА Новости отмечают: для обычных туристов проблем и раньше не было.
Посол Кубы в Австрии и по совместительству постпред при международных организациях в Вене Пабло Берти Олива, рассуждая о гипотетической сделке, указывал: Гавана готова к любым переговорам, но лишь на основе уважения суверенитета. Учитывая планы США по смене режима, говорить об этом явно не приходится.
© AP Photo / Ramon EspinosaОчередь на заправке в Гаване, Куба
В поисках безопасного плана

Но вряд ли американцы на Кубе станут действовать столь же решительно, как в Венесуэле или в Иране. Они предпочтут до последнего момента затягивать экономическую удавку.
Упоминания Трампом дружественного и недружественного пути, противоречивые сообщения о переговорах Рубио и жесты доброй воли вроде разрешения частным кубинским компаниям торговать венесуэльской нефтью, свидетельствуют о том, что в Вашингтоне нет четкого плана.
Зачем Трампу режим чрезвычайной ситуации и что будет с Кубой
30 января, 13:55
Не стоит забывать: единственная в этом году военная провокация против Кубы была спущена на тормозах именно Вашингтоном, где открестились от февральского инцидента с диверсионной группой и выразили надежду, что он не усугубит ситуацию. Хотя как повод для немедленной эскалации расстрел катера под американским флагом был бы вполне в стиле США.
Наконец, есть вероятность, что в Белом доме все же учтут и общественные настроения. Два месяца назад, когда кубинская тема после операции в Венесуэле только набирала обороты, более половины опрошенных американцев выступали категорически против нового конфликта. Причем среди них — даже покинувшие Остров свободы, которые затем, получив гражданство США, голосовали и за Трампа. На фоне очередного ближневосточного обострения тех, кто категорически против военных операций, все больше. Так что набрать на конфликте с Кубой политические очки вряд ли получится.
© AP Photo / Christine ArmarioФлаг Кубы в Сантьяго
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала