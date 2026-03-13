На Кубе рассказали о последствиях нефтяной блокады

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Несмотря на продолжающуюся иранскую операцию, Дональд Трамп не забывает и о Кубе, посылая однозначные сигналы: в покое Гавану не оставят. Однако планы Вашингтона по-прежнему прикрыты завесой тайны — то ли там делают ставку на силовой вариант, то ли все же рассчитывают на сделку.

Дипломатия, поглощение или раскол изнутри

На фоне боевых действий на Ближнем Востоке кубинская проблема вроде бы отошла на второй план. Тем временем ситуация на Острове свободы из-за нефтяной блокады продолжает ухудшаться. И Трамп вспомнил о Гаване, пообещав после Ирана вплотную заняться Кубой.

Спустя несколько дней он дал повод для осторожного оптимизма: по его словам, госсекретарь Марко Рубио, американец кубинского происхождения ведет переговоры с Гаваной. И даже вскоре отправится туда. Но это еще ничего не значит.

"Может быть дружественное поглощение. А может, и нет, — сказал Трамп. — Это неважно, потому что у них осталось совсем немного денег. Там нет энергии. Они находятся в очень тяжелом гуманитарном положении".

В Гаване пока официально не подтвердили, что контактируют с представителями Вашингтона. Рубио тоже отмалчивается.

Хотя ему и положено заниматься мирным урегулированием, дипломатические перспективы смутные. Он ярый противник кубинского режима.

© AP Photo / J. Scott Applewhite Госсекретарь США Марко Рубио беседует с журналистами в Вашингтоне

Главными инструментом, видимо, станет принуждение Гаваны к некоей сделке. Январский пример Венесуэлы, впрочем, особых надежд не внушает.

Большинство противников режима Остров свободы давно покинули, поэтому рассчитывать на госпереворот американцам не стоит. Но они давят на энергетику Кубы, надеясь на экономический крах и массовые беспорядки.

© AP Photo / Ramon Espinosa Встреча рейса из США на взлетной полосе аэропорта в Санта-Кларе, Куба

Единство народа и власти

Конечно, общественное недовольство на острове усиливается. Так, в минувшие выходные по стране прокатилась волна так называемых касероласос, акций протеста, сопровождавшихся звоном пустых кастрюль.

Люди возмущены отключениями электричества — в ряде городов света нет по 20 часов, плохим водоснабжением (насосы ведь не работают), закрытием магазинов и общественных учреждений. Но политических лозунгов пока не выдвигают.

"Для кубинцев, живущих на родине, несвойственно обвинять власти в проблемах, — рассказывает РИА Новости работавший в Гаване россиянин. — Те, кому что-то не нравится, стараются уехать. Те, кто остался, видят, что власти, и местные, и государственные, страдают от внешнего давления так же, как и обычные люди".

Сейчас абсолютное большинство торговых точек на Кубе закрыто, не работают учебные заведения, а все оставшиеся у государства ресурсы брошены на поддержание хоть какого-то функционирования жизненно важных служб.

© AP Photo / Ramon Espinosa Люди заправляются на АЗС в Гаване, Куба

"Люди делятся припасами, дровами, зовут в гости родственников из тех городов, где ситуация хуже. В общем, стараются помогать друг другу. Я знаю тех, кто тратил последний бензин, чтобы довезти немощного соседа до медицинского пункта, — говорит кубинец Ансельмо. — Это лишь усиливает недовольство американской агрессией. Конечно, есть мнение, что надо идти на соглашение, но, если это случится, американцам здесь никто уже не будет рад. Даже тем, кто готов платить".

Один из проектов соглашения, о котором сообщают американские СМИ, подразумевает в числе прочего как раз "облегчение" въезда на Кубу граждан США. Хотя собеседники РИА Новости отмечают: для обычных туристов проблем и раньше не было.

Посол Кубы в Австрии и по совместительству постпред при международных организациях в Вене Пабло Берти Олива, рассуждая о гипотетической сделке, указывал: Гавана готова к любым переговорам, но лишь на основе уважения суверенитета. Учитывая планы США по смене режима, говорить об этом явно не приходится.

© AP Photo / Ramon Espinosa Очередь на заправке в Гаване, Куба

В поисках безопасного плана

Но вряд ли американцы на Кубе станут действовать столь же решительно, как в Венесуэле или в Иране. Они предпочтут до последнего момента затягивать экономическую удавку.

Упоминания Трампом дружественного и недружественного пути, противоречивые сообщения о переговорах Рубио и жесты доброй воли вроде разрешения частным кубинским компаниям торговать венесуэльской нефтью, свидетельствуют о том, что в Вашингтоне нет четкого плана.

Не стоит забывать: единственная в этом году военная провокация против Кубы была спущена на тормозах именно Вашингтоном, где открестились от февральского инцидента с диверсионной группой и выразили надежду, что он не усугубит ситуацию. Хотя как повод для немедленной эскалации расстрел катера под американским флагом был бы вполне в стиле США.

Наконец, есть вероятность, что в Белом доме все же учтут и общественные настроения. Два месяца назад, когда кубинская тема после операции в Венесуэле только набирала обороты, более половины опрошенных американцев выступали категорически против нового конфликта. Причем среди них — даже покинувшие Остров свободы, которые затем, получив гражданство США, голосовали и за Трампа. На фоне очередного ближневосточного обострения тех, кто категорически против военных операций, все больше. Так что набрать на конфликте с Кубой политические очки вряд ли получится.