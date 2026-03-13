КСИР сообщил об ударе по местам нахождения командиров Израиля и США

ТЕГЕРАН, 13 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции сообщил об ударах по предполагаемым местам нахождения израильских и американских командиров.

« "С целью преследования сионистских и американских командиров, были выявлены и атакованы десять убежищ и поселений на оккупированных территориях и три места сбора и укрытия американцев в регионе", — приводит заявление агентство Fars.

Эрбиле. Иранские военные уточнили, что атаковали при помощи беспилотников и ракет семь точек в Тель-Авиве , две цели в Ришон-ле-Ционе и одну в Шохаме в Израиле , а также базу Принц Султан в Саудовской Аравии , американские базы в Багдаде

Ранее сегодня командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави заявил, что Иран запустил 30 сверхтяжелых баллистических ракет по целям в Израиле. В результате, по его словам, там были уничтожены важные системы аэрокосмического мониторинга. Он также добавил, что это был самый мощный удар и теперь Тегеран контролирует еще одну часть израильского воздушного пространства.