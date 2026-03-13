КСИР сообщил об ударе по местам нахождения командиров Израиля и США
Корпус стражей исламской революции сообщил об ударах по предполагаемым местам нахождения израильских и американских командиров. РИА Новости, 13.03.2026
https://ria.ru/20260312/iran-2080029806.html
https://ria.ru/20260312/vashington-2080046303.html
КСИР Ирана ударил по предполагаемым местам нахождения командиров США и Израиля
ТЕГЕРАН, 13 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции сообщил об ударах по предполагаемым местам нахождения израильских и американских командиров.
«
"С целью преследования сионистских и американских командиров, были выявлены и атакованы десять убежищ и поселений на оккупированных территориях и три места сбора и укрытия американцев в регионе", — приводит заявление агентство Fars.
Иранские военные уточнили, что атаковали при помощи беспилотников и ракет семь точек в Тель-Авиве
, две цели в Ришон-ле-Ционе и одну в Шохаме в Израиле
, а также базу Принц Султан в Саудовской Аравии
, американские базы в Багдаде
и Эрбиле
.
Ранее сегодня командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави заявил, что Иран запустил 30 сверхтяжелых баллистических ракет по целям в Израиле. В результате, по его словам, там были уничтожены важные системы аэрокосмического мониторинга. Он также добавил, что это был самый мощный удар и теперь Тегеран контролирует еще одну часть израильского воздушного пространства.
США и Израиль начали военную кампанию против исламской республики 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.