КСИР заявил о самой мощной атаке на Израиль с начала конфликта
Корпус стражей исламской революции сообщил о совместной с "Хезболлой" атаке против Соединенных Штатов и Израиля. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T18:28:00+03:00
ТЕГЕРАН, 13 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции сообщил о совместной с "Хезболлой" атаке против Соединенных Штатов и Израиля.
"В пятницу вечером была проведена 45-я волна операции "Правдивое обещание — 4" с использованием большого количества точных твердотопливных ракет "Хейбаршекан" во взаимодействии с Военно-морскими силами КСИР, беспилотным подразделением армии Ирана, <...> а также ливанским движением "Хезболла", — приводит заявление агентство Fars.
После этого командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави написал в соцсети X, что Иран запустил 30 сверхтяжелых баллистических ракет по целям в Израиле. В результате, по его словам, там были уничтожены важные системы аэрокосмического мониторинга. Он также добавил, что это был самый мощный удар и теперь Тегеран контролирует еще одну часть израильского воздушного пространства.
Ранее ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала ракетный запуск из Ирана в направлении Израиля, системы ПВО работают над устранением угрозы.
Военная кампания США и Израиля против исламской республики идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.