КСИР заявил о самой мощной атаке на Израиль с начала конфликта

ТЕГЕРАН, 13 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции сообщил о совместной с "Хезболлой" атаке против Соединенных Штатов и Израиля.

« "В пятницу вечером была проведена 45-я волна операции "Правдивое обещание — 4" с использованием большого количества точных твердотопливных ракет "Хейбаршекан" во взаимодействии с Военно-морскими силами КСИР, беспилотным подразделением армии Ирана, <...> а также ливанским движением "Хезболла", — приводит заявление агентство Fars.

После этого командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави написал в соцсети X, что Иран запустил 30 сверхтяжелых баллистических ракет по целям в Израиле. В результате, по его словам, там были уничтожены важные системы аэрокосмического мониторинга. Он также добавил, что это был самый мощный удар и теперь Тегеран контролирует еще одну часть израильского воздушного пространства.

Ранее ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала ракетный запуск из Ирана в направлении Израиля, системы ПВО работают над устранением угрозы.