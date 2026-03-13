В Кремле назвали Крым и Севастополь неотъемлемой частью России - РИА Новости, 13.03.2026
12:55 13.03.2026
В Кремле назвали Крым и Севастополь неотъемлемой частью России
В Кремле назвали Крым и Севастополь неотъемлемой частью России
Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.03.2026
Политика, Республика Крым, Россия, Севастополь, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ООН
В Кремле назвали Крым и Севастополь неотъемлемой частью России

Песков назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России

Вид на Ялту. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию Politico заявил, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
«
"Крым и Севастополь, естественно, являются неотъемлемой частью нашей страны", - сказал Песков журналистам.
Песков отметил, что люди, проживающие на территории Крыма, сами изъявили желание стать частью России. "Мы гордимся этими людьми. Эти люди - граждане Российской Федерации", - подчеркнул он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
