08:28 13.03.2026
В Крыму ответили на слова Зеленского о поддержке воссоединения с Россией
В Крыму ответили на слова Зеленского о поддержке воссоединения с Россией

Константинов назвал слова Зеленского о поддержавших воссоединение с РФ фашизмом

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал фашизмом слова Владимира Зеленского о тех, кто поддержал воссоединение полуострова с Россией в 2014 году.
Зеленский в интервью изданию Politico заявил, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В Госдуме назвали слова Зеленского о крымчанах рычаньем людоеда
12 марта, 16:27
«

"Собственно, в этом и заключается обыкновенный фашизм: делить людей на сорта и решать, какой из них чего достоин. Это существо ничего нового для нас не сказало. Оно только повторило старинную установку украинских нацистов: Крым будет украинским или безлюдным", - написал Константинов в своем Telegram-канале, комментирую высказывание Зеленского.

По его словам, Зеленский сросся с маской укронациста, пытаясь надуваться важностью как индюк, но всё чаще выглядит просто жалким.
"Но это вовсе не значит, что мы его пожалеем. Ответит за все свои злодеяния", - подчеркнул глава крымского парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
На Западе пришли в ужас после нацистского заявления Зеленского о Крыме
Вчера, 01:00
 
