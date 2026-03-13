На Западе пришли в ужас после нацистского заявления Зеленского о Крыме - РИА Новости, 13.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:00 13.03.2026 (обновлено: 11:22 13.03.2026)
На Западе пришли в ужас после нацистского заявления Зеленского о Крыме
На Западе пришли в ужас после нацистского заявления Зеленского о Крыме - РИА Новости, 13.03.2026
На Западе пришли в ужас после нацистского заявления Зеленского о Крыме
Владимир Зеленский попал в скандал из-за слов о Крыме, которые доказывают, что режим в Киеве действительно неонацистский, пишет итальянское издание... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T01:00:00+03:00
2026-03-13T11:22:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984968669_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_42c5ef4f452e22aa3218c7ac91519494.jpg
https://ria.ru/20260312/zelenskiy-2080112510.html
https://ria.ru/20260312/zelenskiy-2080126400.html
республика крым
россия
киев
в мире, республика крым, россия, киев, владимир путин, politico, мирный план сша по украине, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Республика Крым, Россия, Киев, Владимир Путин, Politico, Мирный план США по Украине, Владимир Зеленский
На Западе пришли в ужас после нацистского заявления Зеленского о Крыме

AD: слова Зеленского о Крыме доказывают неонацистскую природу киевского режима

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский попал в скандал из-за слов о Крыме, которые доказывают, что режим в Киеве действительно неонацистский, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
Накануне глава киевского режима в интервью газете Politico заявил, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
«
"Владимир Зеленский попал в центр медийного скандала за отрицание человеческой природы тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией. <…> Эти заявления имеют серьезный вес и подтверждают неонацистский расизм фактического лидера киевского режима", — указывается в материале.
По словам автора, подобные высказывания доказывают преемственность власти в Киеве с преступными фашистскими режимами прошлого столетия.
«

"Риторика Зеленского, похоже, не единичный случай, а скорее отражение более широкой тенденции. <…> Парадокс заключается в том, что эта страна, заявляющая о борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность, обращается к тем же методам, которые запятнали кровью весь XX век", — подытожил он.

Полуостров стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, причем многие страны Запада поддерживают Украину по этому вопросу. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРеспублика КрымРоссияКиевВладимир ПутинPoliticoМирный план США по УкраинеВладимир Зеленский
 
 
