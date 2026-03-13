19:18 13.03.2026
В РГО назвали новые направления для экспедиционных круизов
"ВодоходЪ" летом запустит экспедиционные круизы на Курилы и Чукотку

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В России увеличилось число мест, куда можно попасть на комфортабельном теплоходе в рамках экспедиционного круиза, сообщает РГО.
Сейчас самый популярный маршрут, в котором туристы могут изучить отдаленные регионы России, путешествуя на комфортабельном теплоходе, – по Енисею, от Красноярска до Дудинки. Есть программа, позволяющая досконально изучить побережье Байкала. При этом Дальний Восток долгое время оставался регионом либо для научных экспедиций, либо для массового туризма на больших лайнерах.
В 2026 году туроператор "ВодоходЪ" расширяет географию путешествий. В период с 1 по 11 и с 12 по 22 июня туристы смогут отправиться на Курилы. Гостей ждет знакомство с Тятей, вулканом в вулкане на острове Кунашир, прогулка по Белым скалам острова Итуруп и купание в термальных источниках кальдеры вулкана Ушишир.
С 11 по 23 июля участники экспедиционного круиза отправятся к берегам Чукотки. Маршрут пройдет через пролив Сенявина, где можно увидеть скопления китов, к острову Врангеля. А у острова Колючин у гостей будет возможность понаблюдать за белыми медведями с близкого расстояния.
В круизах по труднодоступным территориям туристы смогут высаживаться на берег на маневренных лодках-зодиаках, которые способны пришвартоваться даже к дикому пляжу. Из активностей – каякинг, трекинг – от прогулок до восхождения на вулканы. Еще в программе лекции геологов, морских биологов, орнитологов, гляциологов, историков.
В экспедиционных круизах часто присутствуют эксперты РГО, рассказывающие об особенностях территории, флоры и фауны. Общество и туроператор подписали Соглашение о взаимодействии в сфере туризма и реализации совместных проектов в рамках программы "Путешествие с РГО".
