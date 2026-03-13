Исследование показало, как россияне проверяют кредитную историю

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Четверо из десяти граждан проверяют кредитную историю раз в полгода, а каждый пятый интересуется своим финансовым досье ещё чаще, говорится в исследовании микрокредитной компании (МКК) "Займер", которое есть у РИА Новости.

"Четыре из десяти граждан проверяют кредитную историю раз в полгода. В то же время каждый пятый (21,2%) интересуется своим финансовым досье чаще чем раз в полгода, еще 15,8% - раз в год, а каждый десятый (10,1%) - раз в несколько лет. Не смотрят свою кредитную историю только 14% опрошенных", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено более 3 тысяч человек.

Также половина опрошенных (48,9%) заявила, что кредитная история для них очень важна - они не допускают просрочек и следят за количеством кредитов.

"Еще 34,8% отметили, что стараются беречь кредитную историю, но иногда допускают просрочки или берут лишний кредит. Вместе с тем каждый десятый (10,9%) очень редко прибегает к кредитам. Безразлична кредитная история лишь 5,4% опрошенных", - добавили там.

При этом две трети граждан (67,6%) утверждают, что знают, какие факторы влияют на кредитную историю, тогда как оставшаяся треть (32,4%) затрудняется сказать, из чего она складывается.

"Самой частой причиной обращения людей к кредитной истории является желание узнать свой кредитный рейтинг - ее называет каждый второй россиянин (51,4%)", - отмечается в материалах.

Еще 35,1% хотят понять, почему им не выдают кредит или заем, а каждый пятый (21,6%) проверяет, что кредитор зафиксировал все данные по прошлому кредиту. Наконец, каждый десятый (11,3%) запрашивает кредитное досье, чтобы убедиться в отсутствии мошеннических кредитов на свое имя, а 5,7% показывают кредитную историю работодателю, сообщается в исследовании.