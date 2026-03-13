02:00 13.03.2026
Исследование показало, как россияне проверяют кредитную историю
Четверо из десяти граждан проверяют кредитную историю раз в полгода, а каждый пятый интересуется своим финансовым досье ещё чаще, говорится в исследовании... РИА Новости, 13.03.2026
Исследование показало, как россияне проверяют кредитную историю

РИА Новости: Четверо из десяти россиян проверяют кредитную историю раз в полгода

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Четверо из десяти граждан проверяют кредитную историю раз в полгода, а каждый пятый интересуется своим финансовым досье ещё чаще, говорится в исследовании микрокредитной компании (МКК) "Займер", которое есть у РИА Новости.
"Четыре из десяти граждан проверяют кредитную историю раз в полгода. В то же время каждый пятый (21,2%) интересуется своим финансовым досье чаще чем раз в полгода, еще 15,8% - раз в год, а каждый десятый (10,1%) - раз в несколько лет. Не смотрят свою кредитную историю только 14% опрошенных", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено более 3 тысяч человек.
Также половина опрошенных (48,9%) заявила, что кредитная история для них очень важна - они не допускают просрочек и следят за количеством кредитов.
"Еще 34,8% отметили, что стараются беречь кредитную историю, но иногда допускают просрочки или берут лишний кредит. Вместе с тем каждый десятый (10,9%) очень редко прибегает к кредитам. Безразлична кредитная история лишь 5,4% опрошенных", - добавили там.
При этом две трети граждан (67,6%) утверждают, что знают, какие факторы влияют на кредитную историю, тогда как оставшаяся треть (32,4%) затрудняется сказать, из чего она складывается.
"Самой частой причиной обращения людей к кредитной истории является желание узнать свой кредитный рейтинг - ее называет каждый второй россиянин (51,4%)", - отмечается в материалах.
Еще 35,1% хотят понять, почему им не выдают кредит или заем, а каждый пятый (21,6%) проверяет, что кредитор зафиксировал все данные по прошлому кредиту. Наконец, каждый десятый (11,3%) запрашивает кредитное досье, чтобы убедиться в отсутствии мошеннических кредитов на свое имя, а 5,7% показывают кредитную историю работодателю, сообщается в исследовании.
"Мы видим, что интерес граждан к кредитной истории продолжает расти. За год доля тех, кто запрашивает ее раз в полгода, выросла на 13 процентных пунктов... А то, что более 80% людей переживают за качество своего финансового досье, указывает на все более высокий уровень финансовой грамотности населения и ответственности в денежных вопросах", - отметили аналитики.
