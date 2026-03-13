В Красноярском крае на модернизацию объектов ЖКХ уйдет 163 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 13 мар - РИА Новости. Власти Красноярского края в течение четырех лет направят 163 миллиарда рублей на масштабную модернизацию объектов ЖКХ в регионе, сообщает краевое министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"В Красноярском крае до 2030 года планируют реализовать 1900 мероприятий масштабной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. На эти цели потратят 163 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, о планах рассказал министр строительства и ЖКХ края Максим Говорушкин. Перспективы развития отрасли обсудили на расширенном пленарном заседании, которое прошло в Национальном центре "Россия" на Енисее.

"Жилищно-коммунальный комплекс края уникальный и масштабный, он проходит через 12 климатических зон, поэтому требует большой самоотдачи от всех нас. Помимо плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2030 года, на территории края действуют 169 концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на общую сумму инвестиций концессионеров более 4 млрд рублей", - сказал Говорушкин.

В 2026 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" построят разводящие водопроводные сети в поселке Солонцы, реконструируют очистные сооружения в Подгорном (ЗАТО Железногорск), капитально отремонтируют водопроводные сети в Уяре, а также сёлах Новониколаевка и Южно-Александровка Иланско-Нижнеингашского округа.