В Красноярском крае на модернизацию объектов ЖКХ уйдет 163 млрд рублей
В Красноярском крае на модернизацию объектов ЖКХ уйдет 163 млрд рублей - РИА Новости, 13.03.2026
В Красноярском крае на модернизацию объектов ЖКХ уйдет 163 млрд рублей
Власти Красноярского края в течение четырех лет направят 163 миллиарда рублей на масштабную модернизацию объектов ЖКХ в регионе, сообщает краевое министерство... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T14:20:00+03:00
2026-03-13T14:20:00+03:00
2026-03-13T14:20:00+03:00
красноярский край
подгорное
жкх
красноярский край
подгорное
красноярский край, подгорное, жкх
Красноярский край, Подгорное, ЖКХ
В Красноярском крае на модернизацию объектов ЖКХ уйдет 163 млрд рублей
Красноярские власти направят 163 млрд руб на модернизацию объектов ЖКХ
КРАСНОЯРСК, 13 мар - РИА Новости. Власти Красноярского края в течение четырех лет направят 163 миллиарда рублей на масштабную модернизацию объектов ЖКХ в регионе, сообщает краевое министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
"В Красноярском крае до 2030 года планируют реализовать 1900 мероприятий масштабной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. На эти цели потратят 163 млрд рублей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, о планах рассказал министр строительства и ЖКХ края Максим Говорушкин. Перспективы развития отрасли обсудили на расширенном пленарном заседании, которое прошло в Национальном центре "Россия" на Енисее.
"Жилищно-коммунальный комплекс края уникальный и масштабный, он проходит через 12 климатических зон, поэтому требует большой самоотдачи от всех нас. Помимо плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2030 года, на территории края действуют 169 концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на общую сумму инвестиций концессионеров более 4 млрд рублей", - сказал Говорушкин.
В 2026 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" построят разводящие водопроводные сети в поселке Солонцы, реконструируют очистные сооружения в Подгорном (ЗАТО Железногорск), капитально отремонтируют водопроводные сети в Уяре, а также сёлах Новониколаевка и Южно-Александровка Иланско-Нижнеингашского округа.
Параллельно с ремонтами в отрасли активно внедряют передовые технологии: цифровизация процессов, использование беспилотников для мониторинга сетей и автоматизация котельных позволяют не только повышать надежность, но и оперативно выявлять проблемы без участия человека.