22:08 13.03.2026
МИД Сербии осудил упоминание Косово в ЕС без нейтрального статуса
В мире, Косово, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Марко Джурич, ООН, Евросоюз, ЮНЕСКО, Владимир Путин
МИД Сербии осудил упоминание Косово в ЕС без нейтрального статуса

МИД Сербии: упоминание Косово без нейтрального статуса вызывает беспокойство

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Сербии
Флаг Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 мар – РИА Новости. Упоминание самопровозглашенной республики Косово в документе Комитета регионов (European Committee of the Regions) ЕС без указания нейтрального статуса края по резолюции Совбеза ООН вызывает серьезное беспокойство и подрывает диалог Белграда и Приштины под эгидой ЕС, заявил сербский министр иностранных дел Марко Джурич.
"Принятие Комитетом регионов "Мнения о пакете расширения (ЕС – ред.) за 2025 год" с упоминанием Косово без знака звездочки и ссылки вызывает серьезную обеспокоенность и несовместимо со статусно-нейтральными рамками, что подрывает диалог под эгидой ЕС между Белградом и Приштиной", - написал глава МИД Сербии в соцсети Х.
Джурич, возглавлявший в 2013-2020 годах Канцелярию по Косово и Метохии при правительстве Сербии напомнил, что применение звездочки и ссылки на резолюцию СБ ООН 1244 обязательно во всех официальных документах по соглашению с 2012 года.
"Игнорирование этой согласованной ссылки ставит под сомнение договоренности, достигнутые в ходе диалога, и рискует подорвать хрупкое доверие, на котором основан этот процесс", - подчеркнул Джурич.
Президент Сербии Александр Вучич в пятницу выразил надежду, что президент России Владимир Путин и США Дональд Трамп поймут потребности сербского народа в Косово и Метохии в преддверии вступления в силу закона об иностранцах самопровозглашенной республики Косово.
Патриарх Сербский Порфирий в пятницу направил письма Папе Римскому Льву XIV, президенту РФ, президенту США, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьерам Италии Джордже Мелони, Великобритании Киру Стармеру, канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и гендиректору ЮНЕСКО Халеду аль-Анани, призвав их использовать свой авторитет, чтобы отозвать применение "крайне дискриминационного закона об иностранцах".
Закон самопровозглашенной республики Косово "об иностранцах и транспортных средствах" должен вступить в силу 15 марта. Согласно ему все жители края без документов, выданных Приштиной, считаются иностранцами и должны регистрироваться в "полиции", а также не смогут управлять автомобилями по доверенности.
