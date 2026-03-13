МИД Сербии осудил упоминание Косово в ЕС без нейтрального статуса

БЕЛГРАД, 13 мар – РИА Новости. Упоминание самопровозглашенной республики Косово в документе Комитета регионов (European Committee of the Regions) ЕС без указания нейтрального статуса края по резолюции Совбеза ООН вызывает серьезное беспокойство и подрывает диалог Белграда и Приштины под эгидой ЕС, заявил сербский министр иностранных дел Марко Джурич.