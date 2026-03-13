20:09 13.03.2026
Вучич выразил надежду на поддержку Путиным и Трампом сербов в Косово
Вучич выразил надежду на поддержку Путиным и Трампом сербов в Косово
Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что президент России Владимир Путин и США Дональд Трамп поймут потребности сербского народа в Косово и Метохии РИА Новости, 13.03.2026
БЕЛГРАД, 13 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что президент России Владимир Путин и США Дональд Трамп поймут потребности сербского народа в Косово и Метохии в преддверии вступления в силу закона об иностранцах в самопровозглашенной республике Косово.
Патриарх Сербский Порфирий в пятницу направил письма Папе Римскому Льву XIV, президенту РФ, президенту США, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьерам Италии Джордже Мелони, Великобритании Киру Стармеру, канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и гендиректору ЮНЕСКО Халеду аль-Анани, призвав их использовать свой авторитет, чтобы отозвать применение "крайне дискриминационного закона об иностранцах".
Сербия не поставляла оружие на Украину, заявил Вучич
9 марта, 21:07
"Думаю, что письмо патриарха очень важно, оно более основательное, всеобъемлющее и очень важно, что наша Церковь выступает так, потому что имеет огромный авторитет в мире. Президент Путин и президент Трамп всегда выказывают желание защищать христианские ценности. Уверен, что они внимательно прочитают и поймут нужды сербского народа в Косово и Метохии", - сказал Вучич журналистам в ходе поездки в город Аранджеловац.
Он также отметил важность отправки письма патриарха в Ватикан, потому что там есть круги, "желающие пересмотреть решение о признании Косово".
Патриарх Порфирий подчеркнул в письме, что применение закона привело бы еще к более массовому исходу православных сербов с "многовековой христианской земли, где до сих пор стоит около 1,3 тысячи православных церквей, монастырей" и других, ранее разрушенных святынь
Закон самопровозглашенной республики Косово "об иностранцах и транспортных средствах" должен вступить в силу 15 марта. Согласно ему все жители края без документов, выданных Приштиной, считаются иностранцами и должны регистрироваться в "полиции", а также не смогут управлять автомобилями по доверенности.
Вучич анонсировал совместные военные учения Сербии с НАТО
7 марта, 14:35
 
