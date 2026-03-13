Вучич выразил надежду на поддержку Путиным и Трампом сербов в Косово

БЕЛГРАД, 13 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что президент России Владимир Путин и США Дональд Трамп поймут потребности сербского народа в Косово и Метохии в преддверии вступления в силу закона об иностранцах в самопровозглашенной республике Косово.

Патриарх Порфирий подчеркнул в письме, что применение закона привело бы еще к более массовому исходу православных сербов с "многовековой христианской земли, где до сих пор стоит около 1,3 тысячи православных церквей, монастырей" и других, ранее разрушенных святынь