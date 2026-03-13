Падающего — толкни: Китай и Россия смогут разгромить Запад руками Ирана
08:00 13.03.2026
Падающего — толкни: Китай и Россия смогут разгромить Запад руками Ирана
Падающего — толкни: Китай и Россия смогут разгромить Запад руками Ирана

Россия уверенно стала ключевым игроком в конфликте США, Израиля и Ирана. Причем ее роль все по умолчанию видят как миротворческую. Об этом прямо говорит посол Израиля в Москве, и президент США явно по этому же поводу звонил Владимиру Путину.
Страны-агрессоры хотят выбраться из заваренной ими же каши, и им очень нужно, чтобы Москва оказала им эту услугу. Никто не задается вопросом: а нужно ли это самой России?
Россия, если рассуждать о ее интересах в американском стиле, то есть предельно цинично, заинтересована в затяжном изнурительном конфликте на Ближнем Востоке. Таком конфликте, в который она втянута не будет, зато США завязнут основательно, а в идеале заставят в нем участвовать союзников по НАТО. После удара британской ракеты по Брянску наша выгода понятна: чем больше западных ракет устремится в Персидский залив, тем меньше их останется ВСУ. Плюс стабильно высокие цены на нефть и газ и усиление переговорных позиций по Украине.
Может Россия сделать так, как ей выгодно? Может. Силами той же дипломатии, на которую сейчас так рассчитывают США и Израиль. Для того чтобы гарантировать войне на Ближнем Востоке затяжной формат, Москве нужно договориться с двумя игроками: Ираном и КНР.
В Тегеране после убийства руководства страны пришли к власти ястребы, которые больше не заинтересованы идти на уступки и проповедовать мир любой ценой, а намерены воевать до победы. Другой вопрос, что для затяжной изматывающей войны у Ирана нет соответствующей ресурсной базы. Такая база в Евразии есть только у Китая, Индии и России.
Последняя уже четыре года ведет военную операцию на Украине, не впадая при том в чрезвычайщину и не переходя на мобилизационную экономику. Впрочем, в силу СВО российская экономика напряжена до предела военными расходами и тысячами санкций. Но Москве и не нужно оплачивать войну иранцам. У проекта есть второй интересант — и это Китай.
Поднебесная заинтересована в увязывании США в большой войне еще больше, чем Россия. В Вашингтоне не скрывают, что видят Китай главным врагом Штатов. В Штатах готовятся к военному конфликту с КНР открыто — чуть ли не демонстративно.
Воевать Китай, конечно, не хочет. И сейчас Пекину доступна опция не ждать неизбежного нападения, а устроить США прокси-войну, инвестировав ресурсы своей экономики в длительное сопротивление Ирана агрессорам. Россия, со своей стороны, может без ущерба для себя внести вклад оружием. Как известно, далеко не все вооружения задействованы в спецоперации на Украине.
У Китая и России сейчас есть окно возможностей, чтобы создать для Запада свою Украину. Такое же государство-наемник, которое будет воевать с общим противником вместо заказчиков и на их ресурсной подпитке. Россия ведь тоже из списка врагов Соединенных Штатов никуда не исчезла. И у нее теперь есть возможность чужими руками нанести США тяжелейшее военно-политическое поражение со времен Вьетнама и Кубы.
Что сегодня сдерживает этот сценарий? Во-первых, миролюбие Китая, желание Пекина вернуться в дотрамповские времена глобализации. Во-вторых, концентрация России на Украине, неготовность Москвы делать большие ставки в других регионах мира, пока идет СВО. В-третьих, угроза разрушения только начавших восстанавливаться российско-американских отношений.
По поводу последних надо сказать особо. За тот год, что имеют место эти отношения, Россия от их восстановления не получила почти ничего. Несущественное смягчение риторики и красная ковровая дорожка в Анкоридже — пожалуй, на этом все.
Вашингтон так и не смог принудить Европу и Киев к мирному урегулированию конфликта вокруг Украины с учетом интересов России. Никаких санкций не снял.
По Ирану США теперь ждут, что Москва окажет им царскую услугу по вытаскиванию из большой войны за спасибо. Однако если ничего реально полезного американцы России не делают, не предлагают и не вычеркивают нас из списка врагов, встает вопрос — стоит ли дорожить отношениями с ними.
