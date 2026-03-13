Падающего — толкни: Китай и Россия смогут разгромить Запад руками Ирана

Россия уверенно стала ключевым игроком в конфликте США, Израиля и Ирана. Причем ее роль все по умолчанию видят как миротворческую. Об этом прямо говорит посол Израиля в Москве, и президент США явно по этому же поводу звонил Владимиру Путину.

Страны-агрессоры хотят выбраться из заваренной ими же каши, и им очень нужно, чтобы Москва оказала им эту услугу. Никто не задается вопросом: а нужно ли это самой России?

Россия, если рассуждать о ее интересах в американском стиле, то есть предельно цинично, заинтересована в затяжном изнурительном конфликте на Ближнем Востоке. Таком конфликте, в который она втянута не будет, зато США завязнут основательно, а в идеале заставят в нем участвовать союзников по НАТО. После удара британской ракеты по Брянску наша выгода понятна: чем больше западных ракет устремится в Персидский залив, тем меньше их останется ВСУ. Плюс стабильно высокие цены на нефть и газ и усиление переговорных позиций по Украине.

Может Россия сделать так, как ей выгодно? Может. Силами той же дипломатии, на которую сейчас так рассчитывают США и Израиль. Для того чтобы гарантировать войне на Ближнем Востоке затяжной формат, Москве нужно договориться с двумя игроками: Ираном и КНР.

В Тегеране после убийства руководства страны пришли к власти ястребы, которые больше не заинтересованы идти на уступки и проповедовать мир любой ценой, а намерены воевать до победы. Другой вопрос, что для затяжной изматывающей войны у Ирана нет соответствующей ресурсной базы. Такая база в Евразии есть только у Китая, Индии и России.

Последняя уже четыре года ведет военную операцию на Украине, не впадая при том в чрезвычайщину и не переходя на мобилизационную экономику. Впрочем, в силу СВО российская экономика напряжена до предела военными расходами и тысячами санкций. Но Москве и не нужно оплачивать войну иранцам. У проекта есть второй интересант — и это Китай.

Поднебесная заинтересована в увязывании США в большой войне еще больше, чем Россия. В Вашингтоне не скрывают, что видят Китай главным врагом Штатов. В Штатах готовятся к военному конфликту с КНР открыто — чуть ли не демонстративно.

Воевать Китай, конечно, не хочет. И сейчас Пекину доступна опция не ждать неизбежного нападения, а устроить США прокси-войну, инвестировав ресурсы своей экономики в длительное сопротивление Ирана агрессорам. Россия, со своей стороны, может без ущерба для себя внести вклад оружием. Как известно, далеко не все вооружения задействованы в спецоперации на Украине.

У Китая и России сейчас есть окно возможностей, чтобы создать для Запада свою Украину. Такое же государство-наемник, которое будет воевать с общим противником вместо заказчиков и на их ресурсной подпитке. Россия ведь тоже из списка врагов Соединенных Штатов никуда не исчезла. И у нее теперь есть возможность чужими руками нанести США тяжелейшее военно-политическое поражение со времен Вьетнама и Кубы.

Что сегодня сдерживает этот сценарий? Во-первых, миролюбие Китая, желание Пекина вернуться в дотрамповские времена глобализации. Во-вторых, концентрация России на Украине, неготовность Москвы делать большие ставки в других регионах мира, пока идет СВО. В-третьих, угроза разрушения только начавших восстанавливаться российско-американских отношений.

По поводу последних надо сказать особо. За тот год, что имеют место эти отношения, Россия от их восстановления не получила почти ничего. Несущественное смягчение риторики и красная ковровая дорожка в Анкоридже — пожалуй, на этом все.

Вашингтон так и не смог принудить Европу и Киев к мирному урегулированию конфликта вокруг Украины с учетом интересов России. Никаких санкций не снял.