Киев не прекращает энергетический шантаж даже в кризис, заявил эксперт

БУДАПЕШТ, 13 мар - РИА Новости. Киев усиливает энергетическое давление на Венгрию, несмотря на топливный кризис в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке, чтобы заставить Будапешт отказаться от своей позиции по Украине, выразил мнение в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Петер Дунаи.

По его словам, ситуация с нефтепроводом "Дружба" остается неопределенной, поскольку венгерскую делегацию не допускают до инспекции объекта, украинская сторона говорит о повреждении нефтепровода, а спутниковые снимки свидетельствуют, что он в порядке.