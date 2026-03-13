Киев не прекращает энергетический шантаж даже в кризис, заявил эксперт - РИА Новости, 13.03.2026
11:35 13.03.2026
Киев не прекращает энергетический шантаж даже в кризис, заявил эксперт
Киев не прекращает энергетический шантаж даже в кризис, заявил эксперт

Дунаи: Киев не прекращает энергетический шантаж даже в кризис

БУДАПЕШТ, 13 мар - РИА Новости. Киев усиливает энергетическое давление на Венгрию, несмотря на топливный кризис в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке, чтобы заставить Будапешт отказаться от своей позиции по Украине, выразил мнение в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Петер Дунаи.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Украина пытается добиться полной энергетической блокады Венгрии, вслед за остановкой нефтепровода "Дружба" атакуя газопровод "Турецкий поток".
Венгрия не одобрит выделение кредита Украине, заявили в Правительстве
"Думаю, что эти атаки Украины нацелены на то, чтобы поставить Венгрию в ряд остальных европейских стран, чтобы она "не высовывалась" со своей особой позицией по Украине... Теперь, когда в Европе топливный кризис из-за блокировки Ормузского пролива, Украина будет давить еще сильнее, чтобы в Венгрии было плохо с топливом, как и в остальных европейских странах", - сказал Дунаи.
По его словам, ситуация с нефтепроводом "Дружба" остается неопределенной, поскольку венгерскую делегацию не допускают до инспекции объекта, украинская сторона говорит о повреждении нефтепровода, а спутниковые снимки свидетельствуют, что он в порядке.
"Кроме того, непонятно, что с Адриатическим нефтепроводом. Хорватия утверждает, что он способен проводить по 10 миллионов тонн нефти в год, но на деле этого никто не видел", - отметил Дунаи.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Украина в ноте к Венгрии назвала даты визита на "Дружбу" неприемлемыми
