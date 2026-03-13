Киев не прекращает энергетический шантаж даже в кризис, заявил эксперт

БУДАПЕШТ, 13 мар - РИА Новости. Киев усиливает энергетическое давление на Венгрию, несмотря на топливный кризис в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке, чтобы заставить Будапешт отказаться от своей позиции по Украине, выразил мнение в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Петер Дунаи.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Украина пытается добиться полной энергетической блокады Венгрии, вслед за остановкой нефтепровода "Дружба" атакуя газопровод "Турецкий поток".
"Думаю, что эти атаки Украины нацелены на то, чтобы поставить Венгрию в ряд остальных европейских стран, чтобы она "не высовывалась" со своей особой позицией по Украине... Теперь, когда в Европе топливный кризис из-за блокировки Ормузского пролива, Украина будет давить еще сильнее, чтобы в Венгрии было плохо с топливом, как и в остальных европейских странах", - сказал Дунаи.
По его словам, ситуация с нефтепроводом "Дружба" остается неопределенной, поскольку венгерскую делегацию не допускают до инспекции объекта, украинская сторона говорит о повреждении нефтепровода, а спутниковые снимки свидетельствуют, что он в порядке.
"Кроме того, непонятно, что с Адриатическим нефтепроводом. Хорватия утверждает, что он способен проводить по 10 миллионов тонн нефти в год, но на деле этого никто не видел", - отметил Дунаи.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.