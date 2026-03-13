"Хезболла" атаковала ракетами израильскую базу управления беспилотниками

БЕЙРУТ, 13 мар - РИА Новости. Движение "Хезболлах" подвергло израильскую базу управления беспилотниками в районе города Цфат ракетному обстрелу, говорится в заявлении пресс-службы движения в пятницу.

"Бойцы исламского сопротивления в пятницу нанесли ракетный удар по базе Гифаа, задачей которой является управление беспилотниками, она расположена к востоку от оккупированного города Цфат", - написано в заявлении.