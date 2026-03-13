https://ria.ru/20260313/khezbolla-2080365913.html
"Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю
"Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю
"Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило о ракетном ударе по израильскому городу Кирьят-Шмона. РИА Новости, 13.03.2026
израиль
"Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю
"Хезболла" нанесла ракетный удар по израильскому городу Кирьят-Шмона