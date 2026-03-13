Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:28 13.03.2026 (обновлено: 00:37 13.03.2026)
https://ria.ru/20260313/khezbolla-2080365913.html
"Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю
"Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю - РИА Новости, 13.03.2026
"Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило о ракетном ударе по израильскому городу Кирьят-Шмона. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T00:28:00+03:00
2026-03-13T00:37:00+03:00
израиль
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077754030_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_119a8b7492051d60c26ea2e772baebe1.jpg
https://ria.ru/20260312/vashington-2080046303.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077754030_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_0f9148966d6188ef1a0dab6d2727b2e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Израиль, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
"Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю

"Хезболла" нанесла ракетный удар по израильскому городу Кирьят-Шмона

© REUTERS / Ammar AwadРабота ПВО в Иерусалиме, Израиль
Работа ПВО в Иерусалиме, Израиль - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© REUTERS / Ammar Awad
Работа ПВО в Иерусалиме, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 12 мар - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило о ракетном ударе по израильскому городу Кирьят-Шмона.
"В рамках предупреждения, ранее направленного поселенческому городу Кирьят-Шмона, бойцы Исламского сопротивления в четверг, 12 марта, в 21.30 нанесли по нему ракетный залп", - говорится в заявлении движения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Обратный отсчет: у США еще есть время объявить о победе над Ираном
Вчера, 08:00
 
ИзраильХезболлаВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала