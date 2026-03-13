Рейтинг@Mail.ru
США скоро уничтожат все мощности иранского ВПК, заявил Хегсет - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/khegset-2080506746.html
США скоро уничтожат все мощности иранского ВПК, заявил Хегсет
США скоро уничтожат все мощности иранского ВПК, заявил Хегсет - РИА Новости, 13.03.2026
США скоро уничтожат все мощности иранского ВПК, заявил Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет выступил с утверждением, что США вскоре уничтожат все производственные мощности иранского оборонного комплекса. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T15:29:00+03:00
2026-03-13T15:29:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
пит хегсет
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079264110_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f86844fbbedc874ae8b2e97fb7533369.jpg
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079264110_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_01e851ad37aa05d2c24eb1764d3039da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), пит хегсет, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Пит Хегсет, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
США скоро уничтожат все мощности иранского ВПК, заявил Хегсет

Хегсет: США скоро уничтожат все мощности иранского оборонного комплекса

© REUTERS / Kevin LamarqueМинистр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Министр обороны США Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет выступил с утверждением, что США вскоре уничтожат все производственные мощности иранского оборонного комплекса.
"Скоро и очень скоро все оборонные компании Ирана будут уничтожены", - сказал он в пятницу журналистам.
По его словам, США стремятся лишить Иран возможности производить оружие.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреИранСШАТегеран (город)Пит ХегсетМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала