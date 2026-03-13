Катар прекращает компенсировать проживание в отелях туристам с 15 марта

ДОХА, 13 мар - РИА Новости. Власти Катара с 15 марта прекращают компенсировать проживание в гостиницах туристам, которые не смогли покинуть страну в связи с прекращением воздушного сообщения, они будут продлевать пребывание за свой счет, говорится в заявлении Управления по туризму Катара.
"Программа безвозмездного проживания в отелях туристов, которые не смогли покинуть страну с 28 февраля из-за обострения ситуации в регионе, прекращает действовать 15 марта. С полудня 15 марта туристы должны выехать из отеля, либо продлить проживание за свой счет", - отметило управление.
Ранее МИД Катара сообщил, что более восьми тысяч туристов и транзитных пассажиров не смогли покинуть страну после начала военных действий против Ирана, когда было закрыто воздушное пространство страны. В настоящее время воздушное пространство продолжает оставаться закрытым, национальный авиаперевозчик Qatar Airways выполняет ограниченное количество рейсов по ряду направлений.