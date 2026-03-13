Катар прекращает компенсировать проживание в отелях туристам с 15 марта

ДОХА, 13 мар - РИА Новости. Власти Катара с 15 марта прекращают компенсировать проживание в гостиницах туристам, которые не смогли покинуть страну в связи с прекращением воздушного сообщения, они будут продлевать пребывание за свой счет, говорится в заявлении Управления по туризму Катара.