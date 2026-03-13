Застрявшие на лайнере в Катаре россияне поддерживают друг друга - РИА Новости, 13.03.2026
03:52 13.03.2026
Застрявшие на лайнере в Катаре россияне поддерживают друг друга
Застрявшие на лайнере в Катаре россияне поддерживают друг друга

© REUTERS / NurPhoto/Noushad ThekkayilКруизный лайнер Celestyal Journey в терминале Старого порта Дохи во время проведения военной операции США и Израиля против Ирана
Круизный лайнер Celestyal Journey в терминале Старого порта Дохи во время проведения военной операции США и Израиля против Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Застрявшие на лайнере Celestyal Journey россияне поддерживают друг друга, это вызывает гордость за соотечественников, рассказала РИА Новости туристка Юлия из Подмосковья.
Ранее туристка из РФ сообщала РИА Новости, что их тур на лайнере Celestyal Journey начался 23 февраля из порта Дубай и должен был закончиться 2 марта в этом же порту, но 28 февраля в порту Доха их застали военные события, и вернуться они не смогли. На лайнере было порядка 200 российских туристов, с тех пор турфирмы и авиакомпании начали их вывозить. Сейчас на Celestyal Journey около 60 россиян, в том числе с детьми. Также присутствует несколько десятков туристов из других стран.
"Гордость берет за соотечественников. Все ведут себя достойно, с честью. Помогают друг другу всячески, добрым словом, в том числе", - рассказала агентству Юлия.
В частности, россияне охотно делятся друг с другом лекарствами - у кого-то болит голова или живот, у кого-то обострились гастрит, аллергия, проявилась морская болезнь. У некоторых кончились препараты для постоянного приёма - от гипертонии или сахарного диабета.
Сама Юлия работает в Московской области фельдшером, также среди пассажиров лайнера оказался врач-невролог.
"Всем, кто обратился, мы помогали", - рассказала она.
Кроме того, россияне охотно помогают друг с другом сориентироваться в незнакомом городе, найти в интернете нужный адрес, например, аптеки.
"Пожилым помогают заполнять формы для посольства, таблицы в интернете. Кому-то билеты помогают покупать, кто не дружит с интернетом. Кому-то зарядка на телефон нужна. Давали друг другу книги читать", - привела примеры взаимопомощи Юлия. Наконец, туристы стали самоорганизовываться для досуга и развлечения детей.
"Организовали детские развлечения и праздники для мам на 8 марта. Играем друг с другом в игры типа "Крокодил" и "Мафия". В общем, туристы поддерживают, разговаривают, откликаются на любой вопрос. Поэтому и говорю: русские люди - душевные, открытые, добрые и бескорыстные. Атмосфера поддержки и взаимопомощи в такой ситуации очень важна", - резюмировала женщина.
Что касается собственных перспектив, то Юлия пока не знает, когда они с мужем смогут покинуть лайнер.
