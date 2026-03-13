Почти два миллиона москвичей скачали офлайн-карту столицы за неделю

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Почти 2 миллиона москвичей загрузили офлайн-карту столицы с 6 по 12 марта, подсчитали для РИА Новости аналитики "Яндекс Карт".

Отмечается, что москвичи стали на 26,5% чаще строить офлайн-маршруты, чем неделей ранее.

В офлайн-режиме приложения можно искать различные организации и места, смотреть график работы, контакты, рейтинг и так далее. Также в офлайн‑режиме можно строить маршруты и пользоваться навигацией, но без учета дорожной ситуации.