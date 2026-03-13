Почти два миллиона москвичей скачали офлайн-карту столицы за неделю - РИА Новости, 13.03.2026
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Почти 2 миллиона москвичей загрузили офлайн-карту столицы с 6 по 12 марта, подсчитали для РИА Новости аналитики "Яндекс Карт".
"За неделю 6 марта 2026 - 12 марта 2026 пользователи Карт в Москве
1,8 миллиона раз загружали офлайн-карты. Это примерно на 15% чаще, чем в среднем за прошлый год", - сообщили там.
Отмечается, что москвичи стали на 26,5% чаще строить офлайн-маршруты, чем неделей ранее.
В офлайн-режиме приложения можно искать различные организации и места, смотреть график работы, контакты, рейтинг и так далее. Также в офлайн‑режиме можно строить маршруты и пользоваться навигацией, но без учета дорожной ситуации.