Исследование показало, сколько россияне тратят на карьерных консультантов
РИА Новости: спрос на карьерных консультантов в феврале вырос почти на четверть
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Спрос россиян на карьерных консультантов в феврале вырос почти на четверть - стоимость таких услуг начинается от 3 тысяч рублей за одно обращение, говорится в исследовании сервиса "Профи.ру" для РИА Новости.
"В феврале 2026 года россияне стали искать новую работу активнее, чем годом ранее. Услуга по подготовке к собеседованию стала популярнее на треть. А спрос на услуги карьерных консультантов увеличился на 22%", - подсчитали авторы исследования.
Стоимость услуг карьерных консультантов, по данным сервиса, в среднем составляет от 3 тысяч рублей.
Также многие специалисты предлагают пакетный формат работы, куда входит сразу несколько услуг: составление резюме и сопроводительного письма, карьерная консультация и подготовка к собеседованию.
"Февральский рост спроса на карьерные услуги - устойчивый тренд, который мы фиксируем на платформе уже несколько лет подряд. Люди всё осознаннее подходят к поиску работы: если раньше многие рассылали резюме самостоятельно, то сейчас растёт понимание, что профессиональная подготовка дает реальное конкурентное преимущество", - отмечает руководитель поискового маркетинга "Профи.ру" Мария Сафонова.