Исследование показало, сколько россияне тратят на карьерных консультантов

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Спрос россиян на карьерных консультантов в феврале вырос почти на четверть - стоимость таких услуг начинается от 3 тысяч рублей за одно обращение, говорится в исследовании сервиса "Профи.ру" для РИА Новости.

"В феврале 2026 года россияне стали искать новую работу активнее, чем годом ранее. Услуга по подготовке к собеседованию стала популярнее на треть. А спрос на услуги карьерных консультантов увеличился на 22%", - подсчитали авторы исследования.

Стоимость услуг карьерных консультантов, по данным сервиса, в среднем составляет от 3 тысяч рублей.

Также многие специалисты предлагают пакетный формат работы, куда входит сразу несколько услуг: составление резюме и сопроводительного письма, карьерная консультация и подготовка к собеседованию.