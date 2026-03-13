10:14 13.03.2026
Число жертв авиаудара Пакистана по Кабулу выросло до четырех
© AP Photo / Maaz AwanДым на месте пакистанского авиаудара в Афганистане
Дым на месте пакистанского авиаудара в Афганистане
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Число жертв ночного авиаудара ВВС Пакистана по жилым районам Кабула выросло до 4, раненых - до 25 человек, сообщает афганское агентство Pajhwok со ссылкой на источник.
"Четыре человека, в том числе женщины и дети, были убиты и еще 25 получили ранения в результате нападения в четверг вечером военного режима Пакистана в районе Пул-е Чархи афганской столицы", - говорится в сообщении.
По данным агентства, в результате обстрела с воздуха полностью разрушены четыре дома, еще несколько строений получили повреждения.
"Такая угнетающая агрессия в течение последних десяти дней священного месяца Рамадан и накануне праздника разговения Ид аль-Фитр показывает, что Пакистан не придерживается никаких гуманитарных принципов или моральных ценностей", - заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед, комментируя ночной авиаудар по афганским городам.
Ранее Telegram-канал "Сэда-е Афган" сообщал, что авиаудар ВВС Пакистана пришелся по 21-му муниципальному округу афганской столицы, в результате был разрушен дом, погибли трое и были ранены 15 человек.
Ночью бомбардировкам с воздуха подверглись как жилые, так и нежилые районы провинций Кабул, Кандагар, Пактия и Пактика. Также ВВС Пакистана разбомбили в Кандагаре топливные резервуары авиакомпании Kam Air, обеспечивающей авиационным керосином другие авиакомпании, а также самолеты ООН.
