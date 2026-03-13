Гутерреш призвал Израиль и "Хезболлу" прекратить войну

БЕЙРУТ, 13 мар - РИА Новости. Израиль и ливанское движение "Хезболлах" должны прекратить войну и достичь соглашения, которое позволит Ливану стать независимым и суверенным государством, заявил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции после встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном в Бейруте.

Генсек выразил надежду, что его следующий визит в страну пройдет уже в условиях мира, а государство станет там единственной властью, принимающей решения о войне и мире.