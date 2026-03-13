19:07 13.03.2026
Гутерреш призвал Израиль и "Хезболлу" прекратить войну
Израиль и ливанское движение "Хезболлах" должны прекратить войну и достичь соглашения, которое позволит Ливану стать независимым и суверенным государством,... РИА Новости, 13.03.2026
Гутерреш призвал Израиль и "Хезболлу" прекратить войну

Гутерреш: Израиль и "Хезболла" должны прекратить войну и достичь договоренностей

БЕЙРУТ, 13 мар - РИА Новости. Израиль и ливанское движение "Хезболлах" должны прекратить войну и достичь соглашения, которое позволит Ливану стать независимым и суверенным государством, заявил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции после встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном в Бейруте.
"Ливан оказался втянут в войну, которой не хочет его народ. Я призываю Израиль и "Хезболлах" добиться прекращения огня, остановить войну и достичь соглашения, которое позволит Ливану быть независимым и суверенным государством", - сказал Гутерреш.
Генсек выразил надежду, что его следующий визит в страну пройдет уже в условиях мира, а государство станет там единственной властью, принимающей решения о войне и мире.
Ранее Гутерреш написал в соцсети X, что ливанский народ не выбирал эту войну, а "был втянут в нее", подчеркнув, что ООН стремится к мирному будущему для Ливана и всего региона.
В ночь на 2 марта "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 773 человека, 1933 получили ранения, около 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.
