ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары по командным центрам "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по командным центрам ливанского шиитского движения "Хезболлах". РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T00:48:00+03:00
ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары по по инфраструктуре "Хезболлы"