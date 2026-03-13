Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары по командным центрам "Хезболлы"
00:48 13.03.2026
ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары по командным центрам "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары по командным центрам "Хезболлы" - РИА Новости, 13.03.2026
ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары по командным центрам "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по командным центрам ливанского шиитского движения "Хезболлах". РИА Новости, 13.03.2026
2026
в мире, бейрут, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары по командным центрам "Хезболлы"

© REUTERS / Mohamed AzakirДым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по командным центрам ливанского шиитского движения "Хезболлах".
"Недавно ЦАХАЛ завершила несколько волн ударов по инфраструктуре "Хезболлах" в Бейруте и на юге Ливана", - говорится в заявлении.
Как отмечается, удары были нанесены по командным центрам "Хезболлах".
