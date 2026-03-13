В Подмосковье подросток поджег две заправки

21:34 13.03.2026
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Подросток под влиянием неизвестных поджег две автозаправочные станции в подмосковной Истре, проводится проверка, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
В пятницу на автоматизированных АЗС на улице Школьной в поселке Пионерский и на улице Кооперативной в селе Онуфриево произошло возгорание. В результате происшествия на заправках выгорели две бензоколонки, пострадавших нет.
"Полицейские выяснили, что противоправное деяние совершил 15-летний подросток, уроженец города Москвы, который скрылся с места происшествия. В кратчайшие сроки личность правонарушителя была установлена", - сказала Петрова.
Она отметила, что в ходе допроса в присутствии законных представителей подросток пояснил, что действовал под влиянием неизвестных, которые давали ему указания по телефону.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.
